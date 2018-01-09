Послание Президента народу Казахстана будет опубликовано 10 января, заявил Глава государства Нурсултан Назарбаев.

«Уважаемые казахстанцы, сегодня человечество вступают в эпоху новой промышленной революции . Современные технологии меняют мир. Глобальные технологические сдвиги несут в себе как вызовы, так и новые возможности роста. Это наш с вами исторический шанс для ускоренного вхождения в число 30 наиболее развитых стран. 10 января, в среду, будет опубликовано мое ежегодное Послание народу Казахстана. Оно посвящено развитию страны в условиях Четвертой промышленной революции», — сказал Президент в своем заявлении народу Казахстана.

Напомним, 30 января 2017 года Нурсултан Назарбаев также сообщил, что ежегодное Послание народу будет изложено письменно. 31 января 2017 года текст Послания был опубликован на официальном сайте Главы государства.

В прошлогоднем Послании Назарбаев выделил пять основных приоритетов Третьей модернизации, поручил правительству разработать и принять программу «Цифровой Казахстан», поручил кардинально повысить эффективность бюджетных расходов и назвал три министерства, которые первыми проверят на освоение бюджета.

Также глава государства поручил перевести оказание госуслуг полностью в электронный формат.