Высокая инфляция съедает экономический рост, заявил Президент РК

Главная проблема сейчас – высокая инфляция. По словам президента, она съедает экономический рост.

«Экономических показателей и готового рецепта решения данной проблемы не существует. С ней сталкивается большинство государств, и она, по сути, универсальна. Но в наших условиях она приобрела особенно острый характер. Нужно вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга», – подчеркнул президент.

Он добавил, что правительство и Нацбанк должны действовать как единая команда, учитывая сложность ситуации и масштаб стоящих перед нами задач государственного характера.

«Сейчас не время заниматься перетягиванием каната».