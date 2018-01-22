Рекордные за 90 лет морозы надвигаются на ЮКО. По информации Южноказахстанского областного филиала «Казгидромет», 26-29 января температура ночью в некоторых районах области достигнет отметки 25-30 градусов ниже нуля, передает BNews.kz.

«Если на севере области станция зафиксирует температуру до -25 градусов, прогноз считается оправданным, но это не значит, что в Шымкенте днём будет такая же температура. Уже сейчас на севере -10, идёт похолодание. Мы заблаговременно предупреждаем всех жителей области о грядущем похолодании», — сообщили в ЮКОФ «Казгидромет».

Стоит отметить, что последний раз столбики термометров на юге страны показывали температуру -26 девяносто один год назад — 22 января 1927 года.

В связи с этим РГП «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение по четырем областям Казахстана.

Отмечается, что 24-29 января в Алматинской, Жамбылской, в период 26-29 января в Южно-Казахстанской, Кызылординской областях ожидается понижение температуры ночью от 15-20, местами 25-30 мороза до 20-25, местами 30-35 градусов мороза. Вероятность шторма — 95%.