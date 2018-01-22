Зима близко. Шымкент взят в кольцо аномальными холодами. И только в Шымкенте пока цветут одуванчики. Дневная температура воздуха в Шымкенте, согласно всем имеющимся прогнозам, сегодня и в ближайшие три дня сохранится на уровне 10-6 градусов со знаком плюс.

Осадков в Шымкенте также не ожидается, несмотря на переменную облачность и даже пасмурность, с 23 по 25 января.

А по всему Казахстану в предстоящие трое суток аномальный мороз будет усиливаться, и погода будет холоднее климатической нормы на 10-18 градусов, передает РГП «Казгидромет».

«Обширный и очень холодный антициклон, сформировавшийся над Карским морем, продолжает смещаться на юго-восток в направлении Казахстана. Почти арктический холод, вызванный этим антициклоном, уже почувствовали жители северных и восточных областей республики. В предстоящие трое суток мороз будет усиливаться и охватывать центральные, юго-восточные и южные районы», — сообщают синоптики.

В северных, центральных и восточных областях ночная температура понизится до 40-45 градусов мороза, на юге и юго-востоке местами до 28-33 градусов мороза, что холоднее климатической нормы на 10-18 градусов.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях из-за сильных морозов до 26 января сохраняется штормовое предупреждение.

Синоптики настоятельно рекомендуют ознакомиться с рекомендациями КЧС РК для населения при стихийных гидрометеорологических явлениях в зимний период.

— быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и отмене занятий в учебных заведениях;

— одеваться соответственно изменениям погодных условий;

— ограничить выезда за пределы города;

— не отпускать детей гулять на улицу в мороз;

— соблюдать требования пожарной безопасности при использовании отопительных печей и бытовых электронагревательных приборов;

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112»!