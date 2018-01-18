Шымкентский священник отец Александр: о крещении, молитвах и духовных отцах

По сей день огромное количество людей продолжают верить, что если искупаться в воде 19 января, то это избавит от всех грехов. Для этого достаточно перекреститься и три раза в нее окунуться.

Окунаться тоже надо правильно, следуя христианским традициям. В крещенскую воду нельзя лезть пьяным и сытым, так как пьянство и чревоугодие считаются довольно серьезными грехами. Также перед обрядом надо сходить в храм и помолиться, но конкретных молитв для этого нет.

«Вы можете просто рассказать Господу о том, что вас тревожит и попросить его о здоровье для себя и своих близких», — говорит отец Александр, протоиерей Свято-Николького кафедрального сабора Шымкента, — и не нужно придумывать для себя новых обрядов и ритуалов по поводу Крещения. Все уже давно придумано…»

Крещение Господне – праздник семейный, отметил священник. Поэтому отмечать его следует в кругу семьи. Считается, что если несколько поколений соберутся вместе под одной крышей, то семья проживет в таком же составе до следующего года.

К слову, на праздничном столе должно присутствовать 12 блюд — это уже из крещенских традиций. Конечно же, кутья в любых вариациях и пироги с овощными начинками — главное украшение праздничного стола. Из напитков обычно ставят ягодный морс или чай из меда и малины. В старину по завершению ужина выпускали белого голубя — в честь окончания рождественских праздников, сегодня стоит просто поблагодарить другу друга за все хорошее, что было в минувшем году и за все, что еще случиться с вами…

Отец Александр ответил на самые распространенные вопросы.

— Крестить ли маленького ребенка или подождать, пока вырастет и сам решит?

— Конечно, маленькие дети не имеют самостоятельной, осознанной веры. Но разве не имеют ее родители, принесшие своего ребенка на крещение? Разве не будут они прививать своему ребенку веру в Бога с детства? Очевидно, что родители имеют такую веру, и, скорее всего, будут прививать ее ребенку. Помимо того, у ребенка будут и крестные родители – восприемники от купели крещения, которые ручаются за него и обязуются воспитывать свое крестное чадо в православной вере. Таким образом, младенцев крестят не по их собственной вере, а по вере их родителей и крестных, принесших ребенка на крещение.

Вот здесь обычно и возникает вопрос: «Не лучше ли предоставить ребенку самому сделать выбор когда он подрастет?»

Ответственные родители с момента рождения ребенка решают за него ВСЁ: что ему есть, где ему жить, какую одежду носить, в какой детский сад ходить, в какой школе учиться, и так далее, и тому подобное. Когда же речь заходит о самом главном, вдруг появляется какая-то надуманная демократия: вот подрастет и сам решит.

Если задуматься, может тогда малыш сам решит есть ему морковные котлетки, полезные для здоровья, или одни шоколадки! Или гулять без шапки и варежек в холодную погоду. Ну, простудится, полечите, нос вытрете, ничего…

Поэтому взрослый человек может поручиться за младенца и сказать: я постараюсь сделать так, чтобы он вырос добрым православным христианином. И пока он не может сам за себя ответить, за него залогом дают свою веру его крестный отец и крестная мать.

Но вот если один из родителей против, стоит подождать. Крестить малыша в тайне или со скандалом, конечно, не стоит. Духовную жизнь маленького человека не нужно начинать со лжи. Рано или поздно родители придут к единому знаменателю.

— Можно ли молиться и ставить свечки за некрещенных?

— Вы можете ставить свечи и сами молиться о тех, кто не был крещен, а вот церковная молитва за них невозможна: подавать записки в храме на Литургию, молебны и панихиды можно только о православных христианах.

Материальное богатство — дар Божий? В таком случае можно ли просить Бога или святых о даровании любых материальных благ?

А тот, кто задал этот вопрос, знает, что с ним делать? С богатством? Господь, он ведь как родитель — добрый, балует своих детей. Мы же тоже даем ребенку конфетку, если он от нас не отстает, просит: дай, ну, пожалуйста… Хотя знаем, что сладкое вредно, что может быть аллергия… А даем. Так и Господь — послушает-послушает и даст. А дальше что?

Материальное богатство можно рассматривать, мне кажется, двояко. С одной стороны стороны как дар, с другой, как испытание. Многое другое в нашей жизни, внешние обстоятельства прежде всего, являются испытаниями для нас, так или иначе. И не все испытания человек склонен выдерживать, выходить из них с достоинством и безболезненно для своей души.

Что касается разных материальных благ, которые человек имеет в этой жизни, это дело собственной человеческой способности, активности и свободы прежде всего, и есть люди, которые вовсе не просят об этом у Бога, а просто добиваются этого своими способностями. Одним дано успешно получать и преумножать богатства, и если они этим богатством делятся с другими, участвуют в благотворительности, помогают обездоленным, то это хорошее дело. Другим этого, однако, вовсе не дано. Но еще больше тех людей, кого богатство развращает, поэтому не случайно Иисус указывал, что «трудно богатому войти в Царство Небесное».

— Как найти духовника? Как правильно батюшку попросить об этом?

— Духовник необходим христианину и причин тому много. Для человека, только начинающего жить духовной жизнью, духовник служит проводником, который не даст заплутать, может предостеречь от многих опасностей и сложностей. Духовник является и наставником, помогающим в духовном росте и развитии. Также духовника сравнивают с врачом, который врачует духовные недуги.

Найти духовника, конечно, непросто в современной жизни, но можно, если будете терпеливо искать. Но на это потребуется время, немало времени. Тот из священников, к которому у вас возникнет наибольшее доверие и у которого будет наибольшее желание исповедоваться, фактически и станет вашим духовником. А вот насчет длительных общений и разговоров «по душам», увы, далеко не всегда это выходит со священниками. Так что будьте готовы довольствоваться тем, что есть…

Духовника можно найти только в процессе живого общения с разными священниками, если выберете какого-то одного из них для постоянного общения и исповеди, он и будет фактически вашим духовником. Специально просить об этом батюшку даже необязательно.