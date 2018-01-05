Солнечные выходные в Шымкенте обещают синоптики. Температура воздуха в областном центре, по прогнозам, продержится в субботу 6 января и в воскресенье 7 января на отметке не меньше 10 градусов со знаком плюс.

В отдельных районах ЮКО 6 и 7 января сохранится туман и гололед, ожидается усиление ветра.

В целом на большей части республики сохраняется погода без осадков, лишь на западе, северо-западе и юге республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег. Местами ожидается гололед, туман, усиление ветра.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, гололед, в Кызылординской области — усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, ночью Карагандинской, днем Атырауской областях местами ожидается туман. В Жамбылской области местами — туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В отдельных районах Алматинской, Актюбинской областей — усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, ночью в Алматинской области – местами туман.

Консультативный прогноз погоды на весь январь 2018 года в Шымкенте читайте ЗДЕСЬ.