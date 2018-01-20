Страна глухих… Помните этот наивный по своему сюжету и страшный по своей сути фильм с Чулпан Хаматовой и Диной Корзун? Много времени должно пройти после его просмотра, чтобы вновь начать верить, что в стране глухих все не так безнадежно… Или не ждать, а отправиться в этот мир?

Когда я только начала собирать материал для статьи про неслышащую молодежь Шымкента, я настроилась на то, что непременно столкнусь с трудностями в поиске героев, уже представив себе кучу отказов.

К моему большому удивлению, первый же молодой человек сразу согласился на интервью. Удивляться было чему – ведь даже слышащие парни и девушки выдумывали тысячу и один предлог отмалчиваться, когда я говорила, что я журналист газеты. А здесь, уже через пятнадцать минут после звонка, я включала диктофон и открывала блокнот с вопросами.

Поделиться со мной фактами из жизни неслышащих решил 18-летний Мерей Еримбетов. Талантливый (и это я, скорее, преуменьшаю, чем преувеличиваю) парень, учится на втором курсе колледжа легкой промышленности и сервиса. Несмотря на каникулы, Мерея я застала именно в колледже. Как признался молодой человек, свое свободное время он посвящает учебе – ведь специальность парень выбрал любимую. Он осваивает профессию модельера-закройщика и мечтает одевать людей в свои наряды.

«Рисовать я люблю с детства, и с возрастом любовь к этому занятию не прошла, – рассказывает парень. После школы я уже знал, какую специальность выберу в колледже. Сейчас я на втором курсе, и пока, конечно, только учусь кроить, вышивать, делать ровные стежки. Могу, например, ушить одежду, если она великовата, что-то переделать. Но, конечно, моя главная мечта – одевать людей в свои наряды. Я очень хочу увидеть свою маму в вечернем платье, которое я лично сошью для нее. И если она скажет, что ей нравится – это будет лучшей похвалой для меня».

После окончания колледжа парень мечтает переехать в Алматы. По словам Мерея, там у него больше друзей, да и зарплаты по его профессии в разы выше.

Вообще, интервью с Мереем у меня выдалось необычным. Парень с рождения не слышит звуков и не говорит. Поэтому наше общение организовал сурдопереводчик. Признаться честно, немного непривычно, когда между тобой и человеком стоит посредник, который задает ему вопросы от твоего имени, а затем объясняет ответы. И мне впервые стало стыдно за то, что однажды я забросила свое увлечение и перестала изучать язык жестов.

По мнению самого Мерея, большая распространенность этого языка значительно бы облегчила жизнь всем неслышащим людям.

«Бывает, что нужно спросить какую-нибудь улицу, но затрудняет то, что мы общаемся на разных языках. Хотя у меня был случай, когда в Алматы мы с друзьями спросили, как найти нужный адрес, и люди нас проводили, показали, все рассказали. У меня есть говорящие друзья и им было не так сложно выучить жестовый язык. Да, это требует времени, но оно того стоит. Было бы хорошо, если бы наши власти, возможно, организовали бесплатные курсы жестового языка», – делится своими мыслями Мерей.

На мой вопрос, насколько комфортно живется неслышащим, парень ответил: абсолютно нормально. Они также учатся, работают, танцуют, ходят в кафе и кино, как и все остальные. Например, Мерей обожает смотреть фильмы и сериалы.

Так, он оказался большим фанатом таких сериалов как «Дневники вампира», «Американская история ужасов» и «Волчонок». И я поняла, что нам определенно есть что обсудить. Просто потому, что вкусы у нас очень похожи.

«Единственное, что иногда расстраивает – это то, что я не всегда могу увидеть фильм во время премьеры. Мне, как неслышащему человеку, сложнее, чем слабослышащим. Потому что они зачастую могут прочитать по губам, что говорят люди на экране. А у меня, как получится. Иногда додумываю за героями, что же они могли такого сказать в фильме. Потом уже я смотрю фильмы с сурдопереводом. Но, конечно, нужно некоторое время, чтобы целый фильм перевести на язык жестов», – рассказывает Мерей.

В нашем городе, признается парень, неслышащим жить, в общем, комфортно. Правда, люди иногда попадаются неадекватные. По словам Мерея, на людей, которые общаются на языке жестов, порой смотрят как-то странно.

«Они думают, что мы глупые, только потому, что мы общаемся с помощью жестов, используем руки. Это иногда раздражает. Особенно, если ты едешь в общественном транспорте, и люди, заметив, что ты используешь язык жестов, начинают смеяться или обсуждать нас. Мы это замечаем и нам это неприятно!» – негодует парень.

Назвать неслышащих людей глупыми язык не поворачивается, рассказывают преподаватели колледжа легкой промышленности и сервиса. Здесь обучаются 53 молодых человека, парни и девушки, с проблемами слухового аппарата. И всех без исключения, Рахима Танабаевна, куратор инклюзивной группы колледжа, называет одаренными. Кто-то, как наш герой, – талантливый дизайнер. Другие отлично поют на языке жестов и даже выступают с известными казахстанскими певцами на одной сцене.

«Когда говоришь своим ученикам – вот у нас будет конкурс, кто хочет принять участие? Первыми руки поднимут неслышащие ребята. Они всегда принимают участие во всех концертах и конкурсах. К новому году своими силами инклюзивная группа оформила колледж праздничными украшениями и поделками. Наверное, многое зависит и от нашего к ним отношения. Для нас они обычные ребята, мы общаемся с ними наравне, на языке жестов. Они, как и другие студенты, ходят из класса в класс на уроки, дежурят на переменах, участвуют в субботниках и так далее», – рассказывает куратор инклюзивной группы Рахима Танабаевна.

О достижениях ребят говорят только преподаватели. Сами студенты, по словам куратора группы, ребята стеснительные. Так, например, Мерей свои достижения как дизайнера немного (много) приуменьшил. Сейчас парень готовится к национальному чемпионату по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Показывать свое мастерство Мерей будет наравне с другими участниками со всего Казахстана.

Помимо этого парень является мастером спорта по плаванию (о чем он, наверное, просто забыл упомянуть). И вместо того, чтобы утром поспать подольше, молодой человек отправляется в бассейн, чтобы проплыть сотню-другую метров. Благодаря своему упорству, Мерей не раз становился обладателем первого места на чемпионатах по плаванию. Вот такие удивительные таланты ужились в этом молодом человеке.

Напоследок Мерей показал мне свой инстаграм, где под одним из фото он написал девиз своей жизни. «Я никогда не сдаюсь. Я верю в свою мечту и ставлю перед собой цели». Чего Мерей пожелал и каждому из нас – слышащему и неслышащему. А я задумалась о том, что популярную в последнее время политику трехъязычия, кажется, нужно немного подкорректировать. И добавить четвертый, такой необходимый – язык мира тишины.

Анастасия Новикова

Кстати

При современной медицине глухие люди могут вернуть слух с помощью процедуры кохлеарной имплантации. Тем не менее, к ее проведению существует ряд противопоказаний, поэтому одного желания бывает недостаточно. А иногда она и не помогает вовсе. Так, например, в случае с Мереем, после операции он совсем не может носить слуховой аппарат, так как у него появляются жуткие головные боли. И ему комфортнее жить без него. Так что задумайтесь, перед тем как спросить у неслышащего человека, почему он не носит слуховой аппарат.

Глухие люди могут управлять автомобилем. Для того, чтобы осуществлять управление транспортным средством, не обязательно использовать свои уши. Все автомобильные сигналы (за исключением гудка) – это внешние световые приборы. К слову, некоторые исследования установили, что глухие и слабослышащие люди являются более аккуратными водителями, так как они более сосредоточены, и их не отвлекают посторонние шумы.

Языки жестов, которыми пользуются глухонемые, как и обычные языки, отличаются друг от друга. Более того, они могут различаться в тех странах, где говорят на одном обычном языке. Например, совершенно непохожи друг на друга жестовые языки в США и Великобритании или, например, в Германии и Австрии.

Финский рэп-исполнитель Марко Вуорихеймо, выступающий под ником Signmark, с рождения глухонемой. Его альбомы выходят одновременно на CD, где записаны звуковые дорожки с вокальными версиями (в исполнении приглашенных рэперов), и DVD, где артист «читает» каждый трек на языке жестов. Марко дает много концертов по всему миру, ориентируясь в ритме по вибрации бита и басовой линии.

Глухие люди могут разговаривать на языке жестов… во сне. Точно так же, как и многие другие люди, неслышащие говорят во время сна. Спящие глухонемые показывают слова руками на языке жестов.