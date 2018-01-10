Суды Шымкента рассмотрели 9 исков о взыскании алиментов с детей для родителей

В Казахстане растет число судебных исков от пожилых людей к собственным детям. Отцы и матери на склоне лет остаются никому не нужны. Даже в Южном Казахстане, который традиционно считается одним из самых консервативных регионов, в дома престарелых выстраиваются целые очереди, пишет informburo.31.kz.

Хорошая работа, крепкая семья, любящие дети – все это для 74-летней Анны Тютявиной лишь счастливые воспоминания о прошлой жизни. Сейчас пенсионерка одинока несмотря на то, что имеет трех взрослых детей. Анна Тютявина уже месяц находится в центре, где живут люди без определенного места жительства.

Анна Тютявина, пенсионерка: «12 лет работала в милиции, начальником детской комнаты, инспектор уголовного розыска-аналитик, начальник паспортного стола. Сейчас у меня крик души. Дети мой дом продали. Деньги все приватизировали, евроремонт себе сделали, денежки им нужны были. А меня выкинули на улицу».

Воспоминания о родных для другой постоялицы – 58-летней Светланы Соколовой – как соль на рану. У женщины две взрослые дочери, которые живут в России, и ни у одной из них не нашлось места для родной матери.

Светлана Соколова, пенсионерка: «Они там остались. Получили гражданство, квартиры им дали. Конечно, тяжело. Там-то родная кровь, там есть, где жить».

В южно-казахстанском центре социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства, проживают более 150 человек. У каждого седьмого постояльца есть взрослые и самостоятельные дети. Дальнейшая судьба этих стариков – если, конечно, их не заберут дети, одна – дом престарелых.

Сауен Жанысбаев, заместитель директора: «Мы готовим все документации, а после этого, если у них есть дети, мы звоним или отправляем письма. В год у нас в среднем, получается, 15-20 человек мы отправляем в стардом».

Причины, по которым пожилые люди коротают свой век в одиночестве, самые разнообразные. Нередко случается, что дети вырастают и просто забывают о своих родителях. Заставлять своих чад заботиться о себе все чаще многим старикам приходится через суд.

Константин Антипин, юрист: «Если нет соглашений между родителями и детьми, то родители обращаются в суд за уплату алиментов на содержание родителей. Суд выносит решение, исходя из материального положения не только родителей, но и детей. Истцам надо доказать, что они – не только номинальные родители, что они действительно воспитывали».

Стоит отметить, что только за прошедший год районные суды Шымкента рассмотрели 9 исков о взыскании алиментов с детей. Но удовлетворены были не все.