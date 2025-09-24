Когда родители могут взыскать со своих детей алименты?

Казахстанские родители все чаще обращаются в суд, требуя алименты от собственных детей. По закону взрослые сыновья и дочери обязаны помогать нуждающимся в этом мамам и папам, но на практике подобные иски встречаются не так часто. Куда более распространённая проблема, когда родители сами уклоняются от обязательств перед своими детьми.

Больше 450 родителей пытаются через суд взыскать алименты со своих детей. Если же дети отказываются делать это добровольно, то материальная поддержка взыскивается в судебном порядке.

Мария Ахметова, частный судебный исполнитель: «Обычно такое происходит, когда пожилые родители не могут работать или нуждаются в помощи, тогда они могут обратиться в суд. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных родителей и нуждающихся в помощи».

При этом родителям, в случае если они хотят получить материальную помощь от своих детей, необходимо доказать, что их дохода не хватает даже на базовые нужды, продукты, коммунальные услуги и лекарства.

Гульнар Умарова, общественный деятель: «Продукты питания элементарно с каждым днем дорожают, и человек не может прожить на пенсию, поэтому какие-то претензии предъявляются для того, чтобы выжить, это необходимо, а не от того, что отношения ухудшаются детско-родительских отношений».

Юристы уточняют: суд учитывает размер дохода ребёнка, а если детей несколько, к выплатам могут обязать всех. Но вместе с тем, если родитель сам когда-то уклонялся от воспитания, не платил алименты и не участвовал в жизни ребёнка, суд нередко принимает решение в пользу уже взрослого сына или дочери.

Сергей Уткин, юрист: «У меня в практике, например, был случай, что очень высокопоставленный человек был ответчиком, а я вот был на стороне матери, и вот мать вынуждена была обращаться с подобным иском, вот к такому высокопоставленному человеку. И суд, ну, по-моему, 15 МРП. Конечно же, материальное положение детей будет учитываться. Иногда бывает, кстати, что у детей меньше доходов, чем пенсия родителей».

Тем не менее, количество исков, когда родители требуют алименты от детей, несравнимо меньше, чем случаев, когда родители сами уклоняются от своих обязанностей. Сегодня около 250 тысяч человек задолжали по алиментам собственным детям, и подавляющее большинство среди них, мужчины.