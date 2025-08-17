Алименты для отца

В последние дни хожу под впечатлением новости о 80-летнем казахстанце, жителе Атырау, который через суд заставил детей и внука заботиться о себе.

У пожилого мужчины, по-видимому, девять детей и внуки. Иск он подал на восьмерых детей и одного внука. Лишь один из сыновей, получается, девятый, заботится об отце.

Видимо, пенсионеру этого недостаточно. По его словам, он более десяти лет проживает в одиночестве. Из всех родственников лишь один сын поддерживает с ним связь, остальные же полностью игнорируют, не предоставляя ни моральной, ни материальной помощи. Поэтому он потребовал назначить алименты на его содержание.

Об этом журналисты ряда изданий узнали в Верховном суде.

В иске многодетный отец отметил, что из-за ухудшения здоровья и тяжелого финансового положения он остро нуждается в поддержке: ему не хватает средств на питание и медикаменты.

Казахстанское законодательство – на стороне пожилых родителей. В соответствии с пунктом 1 статьи 145 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Статья 153 этого же Кодекса предусматривает право нетрудоспособных дедушек и бабушек требовать алименты от внуков, если дети или супруг (бывший супруг) не могут оказывать поддержку.

Суд Атырау, изучив обстоятельства дела и суть иска, вынес решение о его частичном удовлетворении. В результате с каждого из восьми детей и одного внука были взысканы алименты в размере 3 МРП (месячных расчетных показателей) – на питание и приобретение лекарств для истца. По 3 МРП – это по 11 796 тенге ежемесячно. «Частичное удовлетворение иска» означает, что пенсионер изначально запросил гораздо большую сумму. В итоге от детей ежемесячно он будет получать 117 796 тенге. С изменением величины МРП ежегодно будет меняться и сумма алиментов от детей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ужасная ситуация! С одной стороны, что это за равнодушные и безучастные дети?! А с другой – что это за отец, опозоривший родных детей на весь честной мир? Быть может, он сейчас пожинает плоды своего былого равнодушия к судьбам своих детей. Подробностей о прежней жизни этой семьи нет.

Признаться, как бы ни было трудно, многие из нас все-таки воздержались бы позорить своих детей. Если уж совсем невмоготу, то просто ушли бы молча в дом престарелых. У детей своя жизнь. Бог им судья…

Да, по законодательству трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей. Но если они не хотят, на фига от них такая помощь, зачем их принуждать?!

В этой истории есть явная недоговоренность. Остается лишь сожалеть, что детям этого мужчины не хватило элементарного чувства милосердия к кровно близкому пожилому человеку. А пенсионеру – мудрости быть духовной опорой своим детям.

…На сайте парапсихолога Сергея Николаевича Лазарева нашла вот такую замечательную притчу. Называется она «Наставления отца».

У одного состоятельного человека был единственный сын. Отец перед смертью позвал его и сказал: «Я дам тебе три наставления, которые ты должен выполнять всю жизнь: никогда не здоровайся первым, каждый вечер кушай сладкое, каждое утро надевай новую обувь».

Через некоторое время отец умер, сын начал выполнять завещания отца: никогда не здоровался первым, каждый вечер кушал сладкое, каждое утро надевал новую обувь. Но получилась странная вещь: с ним перестали разговаривать в ауле, все деньги ушли на сладости и обувь.

Тогда он пришел к матери и спросил:

– Мама, неужели отец был мне врагом, почему он дал мне такой наказ?

На что мать ответила:

– Отец запретил мне вмешиваться в твои действия, пока ты сам у меня не спросишь.

Первый наказ – никогда не здоровайся первым – означает: вставай раньше всех и работай в поле, а люди, проходящие мимо, будут приветствовать тебя первыми.

Второй наказ – каждый вечер ешь сладкое – означает, что, проработав целый день в поле, вечером любая еда будет сладкой.

Третий наказ – каждое утро надевай новую обувь – означает, что мужчина сам следит за своей одеждой и обувью. Никогда мужчина не ляжет спать, пока не почистит свою одежду, и утром она ему покажется новой.

Со следующего утра юноша делал все, что сказала ему мать. Через некоторое время он стал богатым, женился на самой красивой девушке и этот наказ передал своим детям.

Интересно, какой наказ оставит своим детям тот пожилой человек из Актау? А главное – захотят ли его дети последовать этому совету?

Фарида Шарафутдинова