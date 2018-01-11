Свидетельство о рождении ребенка в Шымкенте теперь можно получать не выходя из дома

В новом году семья Бердиковых получила долгожданный подарок, в молодой семье появился ребенок. С момента рождения родители не стали долго ждать и сразу воспользовались услугами пилотного проекта по проактивному оказанию государственных услуг по рождению ребенка.

После того, как ребенок родился, матери-родителю поступает SMS-сообщение для предоставления имени ребенка. Все другие необходимые сведения регистрирующий орган получает из соответствующих информационных систем, а недостающие — запрашивает у услугополучателя через SMS-сообщения.

Отправить по телефону можно и номер счета для оформления пособий по рождению и данные для постановки на очередь в детский сад. Заявителю остается только забрать готовое свидетельство о рождении или заказать его доставку на дом.

«Когда я родила Тимку, мне пришло смс с номера 1414, там было поздравление, и далее просили написать имя малыша для регистрации. Я отправила смс с данными и мне через часа три пришел ответ, что свидетельство моего ребенка готово. Очень удобно, не нужно стоять три часа в очереди, нервничать. Я это время потратила на своего ребенка», — говорит Анастасия Бердикова.

Для того, чтоб воспользоваться данной услугой, человек должен пройти регистрацию в ЦОНе по месту жительства, автоматически идет регистрация на сайте egov.kz. Далее по времени рождения ребенка, автоматически из перинатального центра поступает информация, а дальше уже идет смс-оповещение родителям», — пояснил Жандос Болат, заместитель начальника департамента «Правительство для граждан» по ЮКО.



Воспользоваться услугой можно на портале электронного правительства в личном кабинете, привязав номер мобильного телефона к ИИН. Любой человек может сделать это самостоятельно, либо в секторе самообслуживания в ЦОНе.

Новой услугой в нашем регионе воспользовались около сотни рожениц, они получили SMS-рассылку с поздравлением и предложением зарегистрировать рождение ребенка с помощью телефона.