В Казахстане упростили процедуры регистрации транспортных средств

На портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile доступны государственные услуги по регистрации транспортных средств в онлайн-формате.

Теперь автовладельцы могут поставить на учёт автомобиль от официального дилера, заменить технический паспорт и государственный регистрационный номер без смены владельца, а также оформить куплю-продажу при смене собственника — без посещения ЦОНа.

Первичную регистрацию автомобиля, произведённого в Казахстане, можно оформить дистанционно.

На сегодняшний день услуга доступна более чем в 100 крупных дилерских центрах страны, включая ТОО «Aster Auto», ТОО «Terra Motors Astana», ТОО «Allur Motor Qazaqstan», ТОО «Hyundai Auto Almaty», ТОО «Mycar Astana» и другие.

«Список автосалонов, которым доступно онлайн-оформление, расширяется по мере их подключения к публичному интеграционному сервису», — отмечается в сообщении.

Для получения услуги покупателю необходимо выбрать автомобиль и заключить договор купли-продажи. Дальнейшее оформление проходит дистанционно — без повторного визита в автосалон.

После подачи заявления дилером покупателю поступает уведомление в личный кабинет на портале eGov.kz или push-уведомление в eGov Mobile. Пользователь проверяет данные, выбирает государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ) из доступных вариантов и подписывает заявление одним из предусмотренных способов.

«Ключевые этапы регистрации проходят онлайн, а срок оказания услуги составляет до двух часов», — подчёркивается в информации.

Готовые документы и номерные знаки можно получить в выбранном спецЦОНе.

В начале 2026 года была запущена онлайн-услуга по выбору ГРНЗ, которая быстро стала востребованной среди автовладельцев.

Теперь также доступна государственная услуга по замене технического паспорта и государственного номера без смены владельца. При подаче заявки система автоматически проверяет транспортное средство на наличие штрафов и обременений. Срок оказания услуги — до одного часа.

«Онлайн-оформление недоступно при наличии ограничений, в том числе если автомобиль находится в залоге или имеются иные препятствующие факторы. В таких случаях регистрационные действия осуществляются при личном обращении в спецЦОН», — уточняется в сообщении.

На портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile реализована возможность оформления купли-продажи транспортного средства между физическими лицами в электронном формате.

Ранее такой механизм был доступен преимущественно в мобильных приложениях отдельных банков для их клиентов. Теперь сервис интегрирован на уровне государственных цифровых услуг и обеспечивает единый процесс оформления сделки — независимо от банка обслуживания сторон.

Как отметил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Ростислав Коняшкин: «Ранее благодаря МВД РК успешно запустили онлайн-оформление продажи автомобилей между гражданами в мобильных приложениях крупных банков. Теперь цифровые сервисы охватывают весь процесс регистрации — от покупки нового авто в автосалонах до сделки между гражданами, включая клиентов разных банков, а также замену техпаспорта и госномеров. Это позволит уже с апреля значительно сократить количество визитов в спецЦОНы».

Развитие онлайн-сервисов в сфере регистрации транспортных средств направлено на упрощение процедур для граждан и бизнеса, сокращение количества очных обращений и повышение прозрачности регистрационных действий.

«Цифровые инструменты позволяют сделать процесс регистрации быстрым, удобным и понятным для пользователей», — подчёркивается в сообщении.