Житель Туркестанской области спустя 30 лет доказал факт своего рождения

Житель Ордабасинского района Туркестанской области А. через суд добился официального признания своего рождения 8 февраля 1994 года.

Причина — документы родителей были оформлены неправильно, и свидетельство о рождении так и не выдали. Сегодня у А. есть только аттестат об окончании средней школы, он живёт в гражданском браке и воспитывает четверых детей.

Суд принял во внимание показания свидетелей, данные соцслужб и медицинские заключения и 20 июня 2025 года полностью удовлетворил его заявление. Помимо рождения, суд подтвердил родство с родителями, что позволило оформить документы на себя и детей.