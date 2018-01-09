«Термальный источник» оставил без тепла 8 многоэтажек Шымкента

«Термальный источник» забил в центре Шымкента. По крайней мере, так подумали редкие прохожие, которые увидели пятиметровый фонтан горячей воды, с шумом и клубами пара, появившийся из ниоткуда. Ночью с 7 на 8 января в центре Шымкента по проспекту Тауке хана напротив горадминистрации забил горячий фонтан — прямо на проезжей части.

По словам очевидцев, сотни кубометров воды поднимались в небо, образовав собой фонтан в три — пять метров в высоту. Как оказалось, это не термальный источник, а не что иное, как порыв подземной отопительной системы. На место происшествия в экстренном порядке прибыли аварийные бригады и перекрыли вентканалы с горячей водой.

«При ликвидации порыва мы выяснили, что клапан задвижки диаметром 219 мм провалился. В результате чего и произошел порыв подземной отопительной системы», — сказал Пердебай Сабитов, главный инженер ГКП «Куатжылуорталык—3».

Без тепла в одночасье осталось 8 многоэтажных домов. Аварийная бригада из шести человек устраняла порыв до четырех часов утра. Подача тепла в жилые дома была возобновлена в тот же день, движение по Тауке хана восстановлено.