«Термальный источник» забил в центре Шымкента. По крайней мере, так подумали редкие прохожие, которые увидели пятиметровый фонтан горячей воды, с шумом и клубами пара, появившийся из ниоткуда.

Этой ночью в центре Шымкента по проспекту Тауке хана напротив горадминистрации забил горячий фонтан — прямо на проезжей части. По словам очевидцев, сотни кубометров воды поднимались в небо, образовав собой фонтан в три — пять метров в высоту.

Как оказалось, это не термальный источник, а не что иное, как порыв подземной отопительной системы. На место происшествия в экстренном порядке прибыли аварийные бригады и перекрыли вентканалы с горячей водой.

Сколько времени понадобится для устранения проблемы, и повлиял ли порыв на работу городской отопительной системы, выясняют корреспонденты ТК «Отырар TV».

Татьяна Корякина