Только 3 звонка: правила работы коллекторов озвучили в Нацбанке

На встрече с представителями коллекторских агентств в Национальном банке озвучили разрешенные законом способы взаимодействия с должниками, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Согласно закону, коллекторы имеют право контактировать с должником только в будние дни. При это они могут звонить должнику или его представителю не более трех раз в дневное время (с 8 утра до 9 вечера).

Также коллекторы могут требовать только три встречи в неделю, при этом не более одной встречи в день с 8:00 до 21:00.

«Время выбора взаимодействия сохраняется за должником. Любые личные контакты запрещены в праздничные и выходные дни», — отметили в Нацбанке.