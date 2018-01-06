В Казахстане одна из самых низких минимальных зарплат в ЕАЭС

Как выяснилось, в Казахстане одна из самых низких минимальных зарплат среди стран Евразийского экономического союза. В этом году показатель МЗП равен 28 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

В этом году показатель равен 28 тыс. тенге. По сравнению с прошлым годом, он вырос на 14 %. Но, тем не менее, до уровня большинства стран-партнеров по ЕАЭС Казахстану еще далеко.

Так, по данным портала LS, в России минимальная зарплата – девять с половиной тысяч рублей. Это больше 55 тыс. тенге. Чуть меньше в Беларуси – 51 тыс. тенге. На третьем месте – Армения. Минимальная зарплата в этой стране – 55 тыс. драмов. В нашей валюте это 37 тыс.

У Казахстана предпоследний показатель в ЕАЭС. Меньше получают только в Кыргызстане – почти 6 тыс. тенге.

Между тем, в США у каждого штата свой показатель минимальной заработной платы. Так, жителям Флориды достаточно поработать всего 10 часов, чтобы получить месячный минимальный доход казахстанца.

В Украине этот показатель на уровне 3,2 тыс. гривен. В пересчете на нашу валюту, это чуть больше 37 тыс. тенге.