В новый год руководство ФК «Ордабасы» погасило все долги перед игроками

Перед новым годом руководство ФК «Ордабасы» погасило все долги, рассказал полузащитник команды Кирилл Ковальчук.

«Все очень хорошо относятся к работе, все выполняют тренировки на 100 %. Видно, что хороший подход с первого дня, настроение боевое и, в принципе, поставили уже задачи перед игроками, в первый же день, в первое же знакомство с тренером, и он поставил задачу и все настроены серьезно. Со стороны руководства сделан шаг, выплачены полностью все задолженности и приятно в новый год войти без долгов, и они сдержали свое слово. В принципе, мы верили до последнего, был диалог с руководством, поэтому все готовы работать, ничего не мешает, чтобы правильно подготовиться к сезону», — сказал игрок.

Ихсан Кадыров