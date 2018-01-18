В Шымкенте акимом города на час «назначена» Газиза Ганикызы. Градоначальник Нурлан Сауранбаев освободил свое кресло для ученицы 11 класса шымкентской школы.

В первый свой рабочий день в кабинете глава Шымкента собрала «руководителей отделов» и выслушала доклады.

Газиза Ганикызы, как и многие городские школьники, приняла участие в проекте «День Теней». Школьников в рамках проекта прикрепили к чиновникам, тем самым они стали их «тенью». Ребята знакомились с работой акимата изнутри и, возможно, определились с выбором профессии.

После дня, проведенного с Нурланом Сауранбаевым, временный глава Шымкента, которая занимала кресло градоначальника в течении часа, пообещала сделать всё, чтобы в будущем выдвинуть свою кандидатуру.

О том, как стартовал пилотный проект «день Теней», читайте в материале: «Аким Шымкента и городские чиновники сдадут свои полномочия на час«.