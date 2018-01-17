Аким Шымкента и городские чиновники сдадут свои полномочия на час

В Шымкенте сменится руководство города. Правда, произойдет это 18 января и только на час. В рамках эксперимента, который сегодня начался в акимате города за каждым руководителем от акима до начальников отделов закреплены стажеры.

Сегодня аким Шымкента Нурлан Сауранбаев встретился со школьниками – участниками проекта «День теней» и ответил на вопросы относительно устройства госаппарата и личной жизни, эпизодами которой интересовались дети.

Мальчишки и девчонки в акимат пришли впервые. Их объединяет общая цель – познакомиться с работой акимата изнутри, узнать, как принимаются решения о судьбе города и возможно, привнести свои предложения.

Правда у акима Шымкента появились опасения, что после одного дня в акимате детям захочется навсегда проститься с госслужбой: «Я боюсь, что вы, проведя один день в акимате, вы решите никогда не работать чиновниками. Потому что труд этот совсем не сладкий…»

«Кроме того, я очень хочу, чтобы вы увидели реальную картину и рассказали об этом своим родным, друзьям. Чтобы у людей сформировалась правильная картина относительно работы акимата», — подчеркнул Нурлан Сауранбаев.

К слову, даже сейчас желающих стать госаппаратчиками среди участников проекта мало. В основном дети планируют связать свою жизнь с наукой, айти-технологиями и экономикой.

Фото на память в том самом кабинете, в котором и принимаются решения, связанные с судьбой города. Похоже здесь школьникам понравилось, настолько, что уходить они хотят не очень. Но впереди – этап жеребьевки. Ведь не могут все желающие попробовать себя в роли градоначальника.

Добавим, такие мероприятия стали традиционными в некоторых странах и пользуются большой популярностью среди подрастающего поколения. Главная цель — помочь учащимся целенаправленно планировать свою карьеру и выбрать будущую профессию. Кроме того, школьники смогут познакомиться с разными профессиями, расширить свой кругозор, да и просто провести время с пользой для личного развития.

Ну, а весь следующий день проведут со своим героем. Организаторы отмечают, что эта акция даст школьникам возможность прожить один день рядом с выбранным ими героем. «Тени» могут присутствовать на совещаниях и делать все, чем занимаются представители заинтересовавшей их профессии.

К слову, к концу первого дня дети определились с выбором. В результате в проекте будут школьники — чиновники, школьник-архитектор, школьник-строитель, школьник — депутат и так далее.

К слову, уже завтра участники, решившие стать «тенью» руководителя отдела образования, займутся приемом на работу учителей в ходе открытого конкурса. Итогом станет совещание, которое проведут сами «Тени». Планируется, что они будут держать ответ за чиновника, чьей тенью они были.

P.S. В беседе со школьниками аким Шымкента Нурлан Сауранбаев ответил на детские и совсем не детские вопросы. Но о собственном детстве рассказал с удовольствием. Например, о том, как закончил школу с золотой медалью и почему опасно выбирать профессию нефтянника…

Подробности детства, отрочества и юности Нурлана Сауранбаева читайте в новом номере газеты РАБАТ, которая выйдет 24 января.

Саида Турсуметова