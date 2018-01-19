В Шымкенте на рабочем месте умер директор автобусного парка

В здании автобусного парка в Шымкенте умер директор ТОО «Автобус Сервис» Игисинов Жаналык, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЮКО.

«Вчера от дежурного сотрудника ДВД ЮКО поступило сообщение о том, что в районе промзоны города Шымкента в одноэтажном административном здании в комнате отдыха произошло загорание матраца на площади 1 кв. м.

Противопожарная служба не вызывалась. На месте возгорания обнаружено тело директора, 1947 г.р. Предварительная причина — неосторожное обращение с сигаретами. Выезжали 2 сотрудника ДЧС и 4 сотрудника ДВД ЮКО»,¸- отмечается в сообщении.