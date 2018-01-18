В Шымкенте полицейские задержали банду, грабившую магазины, букмекерские конторы и АЗС. Бандиты врывались в торговые помещения, угрожали обрезом и забирали наличку из кассы, сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

Самому старшему из задержанных грабителей 27 лет, самому младшему едва исполнилось 19.

Сотрудники Енбекшиннского отдела полиции ликвидировали преступную группу из 4 человек, которые промышляли разбойными нападениями на территории Южно-Казахстанской области.

Так, 8 января 2018 года в дежурную часть Енбекшинского ОП УВД г. Шымкента поступило сообщение о разбойном нападении на магазин по ул. Желтоксан.

Как установили полицейские, ночью в продуктовый магазин ворвались неизвестные лица в масках, которые угрожая продавщице обрезом и дубинкой, завладели деньгами в сумме 80 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 192 «Разбой».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Енбекшинского ОП УВД г. Шымкента задержали четверых подозреваемых — 1990, 1994, 1995, 1996 и 1999 годов рождения, все жители Шымкента», — говорится в сообщении.

Банда грабила не только магазины, но и букмекерские конторы, и АЗС. По информации полицейских , в ноябре прошлого года преступная группа совершила нападение на букмекерскую контору, расположенную в Сарыагашском районе. Тогда злоумышленникам, угрожая оружием девушке-оператору, удалось завладеть 250 тысячами тенге и скрыться в неизвестном направлении.

На сегодня следствием установлена причастность задержанных к 7 фактам разбойный нападений. По данным фактам проводится досудебное расследование по статье «разбой». Подозреваемые арестованы. Ведется следствие.