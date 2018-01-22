Рынок «Бекжан» кардинально меняет формат торговли в Шымкенте

Прекратить беспорядочную торговлю на стихийных рынках Шымкента и начать строить современные торговые площадки — этот вопрос неоднократно поднимался уже не раз. Причем, на разных уровнях, начиная от акима района до областного главы. И, кажется, что дело, наконец, сдвинется с мертвой точки в этом году.

Один из крупнейших торговых комплексов Шымкента — «Бекжан» переходит на новый формат.

Торговый комплекс «Бекжан» расположен на пересечении Темирлановского шоссе и Алматинской трассы. Торговые точки занимают больше 80-ти тысяч квадратных метров. Каждый покупатель сможет приобрести здесь товары первой необходимости, к услугам шымкентцев и гостей города большой ассортимент одежды и обуви — торговые ряды занимают сразу два основных блока.

Руководство рынка решило пойти дальше и сделать его уникальным. Скоро ожидается грандиозное открытие третьего блока — «Бекжан комфорт».

«Проект «Бекжан комфорт» включает в себя полный цикл уюта в доме, начиная от ремонта и заканчивая интерьером. Под крышей нашего торгового центра собрались крупнейшие игроки строительного бизнеса Шымкента, такие как магазин «Модерн», магазин «Жана Айгерим». Мы сейчас ведем переговоры с такими крупными сетями как «Технодом», «Евромебель» и магазины «Зетта», — говорит Владимир Юдаков, генеральный директор ТК «Бекжан».

«Бекжан комфорт» разместится на 20-ти тысячах квадратных метрах. Согласно проекту, под одной крышей можно будет приобрести товары для ремонта и строительства, в общем — уюта в доме. Одну пятую часть блока, а это четыре тысячи квадратных метров, уже занимает гипермаркет сантехники «BULAK». Он успешно работает на рынке Казахстана более 20 лет, является официальным дистрибьютором 50 заводов разных стран мира (Италии, Германии, Швейцарии, Чехии, России, Франции, Испании, Польши).

«Наша цель — дать жителям богатый выбор и самое высокое качество по приемлемой цене. И все это в одном месте. Профессиональная консультация от представителей заводов, доставка до дома и сервис по установки и обслуживанию сантехники любой сложности. Одна из интересных новинок — большое внимание людям с ограниченными физическими способностями — у нас представлено уникальное оборудование, обеспечивающие комфортное пребывание в ванной комнате», — говорит Дмитрий Подубный, директор гипермаркета сантехники «BULAK».

Несмотря на то, что подготовка блока «Бекжан комфорт» еще не завершена, покупатели успели оценить удобство и уникальность идеи.

«Здесь находится все в одном месте: одежда, обувь, а так же сантехника и строительные материалы. Думаю, что это очень удобно для жителей города», — сказала Жанна Шымбулатова, жительница г. Шымкента.

«Очень понравилось, что здесь очень тепло не нужно ходить по рынку, по лужам. Здесь все под рукой, как говорится, и одежда, и продукты. Я увидел, что здесь так же есть и сантехника и строительные материалы. Вот эти отделы открываются. Очень удобно для жителей», — говорит Асет Бильдабеков, житель г. Шымкента.

По словам руководства Торгового комплекса, открытие третьего блока «Бекжан комфорт» запланировано на февраль. Первые покупатели не уйдут без подарков и приятных сюрпризов.

Бахром Абдуллаев

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