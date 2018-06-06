До поздней осени придется терпеть неудобства автомобилистам, которые оказываются на развязке возле известного рынка «Бекжан».
Строительство развязки возле рынка «Бекжан» в Шымкенте, которое началось в 2017 году, завершено на 80%. Строители планируют сдать объект общей стоимостью 1 млрд. 700 млн. тенге в первых числах ноября.
Ранее представители компании намеревались закончить работы раньше положенного срока — в августе. И даже давали слово. Однако, уже сегодня застройщики похоже отказываются от данного обещания. Представители подрядной организации рассказали, что возможности сдачи раньше положенного срока нет.