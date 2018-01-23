В Шымкенте загорелся автобус с пассажирами

Пассажирский автобус с людьми загорелся в Шымкенте утром 23 января. Пожар произошел по улице Жибек жолы. Как сообщил водитель транспортного средства, сначала загорелся моторный отсек, после огонь перекинулся на салон и охватил весь автобус.

Водитель автобуса 22 маршрута: «Я заметил какой-то странный звук в моторе. Открыл моторный отсек, а оттуда пламя. Я сразу открыл двери. Выбежал и отключил аккумулятор. Пытался потушить, но ничего не вышло. У меня тут рядом конечная, поэтому в автобусе находились всего 2 пассажира, я и кондуктор».

Как выяснилось, к счастью в этом пожаре никто не пострадал. Пассажиры успели выбежать из горящего автобуса. По неподтвержденной информации, возгорание произошло из-за неисправности в проводке автомобиля. Точная причина возникновения огня сейчас выясняется.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники противопожарной службы и полицейские.

Николай Путилин