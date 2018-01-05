В выплатном центре Шымкента объяснили происхождение неожиданно высоких выплат, которые начали получать инвалиды

В выплатном центре Шымкента объяснили происхождение неожиданно высоких пособий, которые начали получать инвалиды. Рассчитывая на 6% повышение, получатели пособий были очень удивлены начисленным суммам и решили, что операторы просто ошиблись.

Несибели Каражанова, заместитель директора департамента «Межведомственного центра социальных выплат» по ЮКО рассказала о нововведениях и неожиданном для многих повышении пособий по инвалидности.

«Изменения в законодательстве коснулись инвалидов 1,2,3 групп по общему заболеванию, детей-инвалидов до 16 лет, после 16 лет. Теперь размер пособий по инвалидности выплачивается вместе со спецгоспособием, — рассказала Несибели Турехановна. — Раньше — в прошлом году — это были две отдельные выплаты, теперь пособия объединили. Но! Размер объединенных госпособий будет не ниже ранее получаемых выплат. С учетом всего этого еще и повышение на 6%, о котором много говорили в последнее время…»

Пособия по инвалидности рассчитывают относительно ПМ — прожиточного минимума, сегодня размер ПМ 28284 тенге. А поскольку прожиточный минимум увеличился на 16% — соответственно увеличились и пособия.

Инвалиды от общего заболевания, трудового увечья, профессионального заболевания, дети-инвалиды до 16 лет; инвалиды с детства, дети-инвалиды с 16 до 18 лет 1, 2, 3 групп; инвалиды из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников спецгосорганов, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и бывшего ГСК при наступлении инвалидности вследствие увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей воинской службы, службы в спецгосорганах (служебных обязанностей) либо заболевания, не связанного с выполнением воинского и служебного долга;

Инвалиды 1 группы – 1,92 ПМ или 54 306 тенге.

Инвалиды 2 группы – 1,53 ПМ или 43 275 тенге.

Инвалиды 3 группы – 1,04 ПМ или 29 416 тенге.

Дети-инвалиды до 16 лет – 1,40 ПМ или 39 598 тенге.

Дети-инвалиды с 16 до 18 лет, инвалиды с детства 1 гр. – 1,92 ПМ или 54 306 тенге.

Дети-инвалиды с 16 до 18 лет, инвалиды с детства 2 гр. – 1,59 ПМ или 44 972 тенге.

Дети-инвалиды с 16 до 18 лет, инвалиды с детства 3 гр. – 1,20 ПМ или 33 941 тенге.

Инвалиды из числа военнослужащих срочной службы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при прохождении воинской службы, лица, инвалидность которых наступила при ликвидации последствий аварий на ядерных объектах гражданского или военного назначения либо в результате аварийных ситуаций на ядерных объектах.

Инвалиды вследствие чрезвычайных экологических ситуаций, в т.ч. вследствие радиационного воздействия при проведении ядерных взрывов и испытаний и/или их последствий при условии установления причинно-следственной связи.

Инвалиды 1 группы – 2,81 ПМ или 79 479 тенге.

Инвалиды 2 группы– 2,40 ПМ или 67 882 тенге.

Инвалиды 3 группы – 2,01 ПМ или 56 851 тенге.

Инвалиды из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников спецгосорганов), инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при прохождении воинской службы, службы в спецгосорганах, сотрудники органов внутренних дел и бывшего ГСК при исполнении служебных обязанностей.

Инвалиды 1 группы – 3,44 ПМ или 97 297 тенге.

Инвалиды 2 группы – 2,65 ПМ или 74 953 тенге.

Инвалиды 3 группы – 2,01 ПМ или 56 851 тенге.

Лицам, проживающим в медико-социальных учреждениях (организациях) в условиях стационара и находящимся на полном гособеспечении, размеры госсоцпособий по инвалидности с 1.01.18 г. повышены на 6% и от повышенного размера пособия выплачивается 30%.

Детям-инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, проживающим в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) в условиях стационара и находящимся на полном гособеспечении, ГСП по инвалидности и по случаю потери кормильца выплачиваются в полном объеме, путем зачисления на их банковские счета, открытые в уполномоченной организации по выдаче пенсий и пособий.

ПРИМЕР:

В 2017 году инвалид от общего заболевания 1 группы получал 43 538 (ГСП)+3 384 (СГП) = 46 919 тенге.

С 1.01.2018 г. он получал бы государственные социальные пособия и специальные государственные пособия без объединения: 28 284х1,78=50 346 тг. +(2405 (1 МРП)х1,49) =53 930.

После объединения пособий ему будут платить 54 306 тенге.