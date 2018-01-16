В ЮКО обсудили меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В Шымкенте, в областном акимате состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. На заседании, прошедшем под председательством акима области Ж. Туймебаева, обсудили текущее состояние водохранилищ региона и профилактические мероприятия по предупреждению весенних паводковых вод.

По словам руководителя областного департамента по чрезвычайным ситуациям Н. Дербисова, на территории области насчитывается 43 водохранилища. 20 из них в республиканской, 18 в областной и районной коммунальной, 5 – в частной собственности.

«90 процентов водохранилищ построены и введены в эксплуатацию в период с 1941 по 1990 годы. С учетом последнего строительства, водохранилища непрерывно используют на протяжении 25 и 80 лет. С октября по ноябрь 2017 года на территории области независимо от форм собственности водоемов, с целью определения их текущего состояния, комиссией, созданной из компетентных учреждений области, были проведены визуальные исследования», — сказал Н. Дербисов.

По словам руководителя управления, водохранилища должны быть оснащены электричеством, средством связи, специальной охраной и видеонаблюдением.

Подводя итоги заседания, с целью компенсировать данные пробелы, глава региона поручил акимам районов и городов, а также руководителям соответствующих учреждений устранить имеющиеся недостатки.

«В большинстве случаев причиной паводковых вод служит материально-техническое состояние водохранилищ. Учитывая сегодняшнее состояние, поручаю усилить меры безопасности в 43 водохранилищах региона. Выявленные специальной комиссией нарушения должны быть полностью устранены и обеспечены необходимым оборудованием. В связи с этим, руководителям соответствующих учреждений необходимо работать в тесной связи с акимами районов и городов», — сказал Ж. Туймебаев.

Пресс-служба акима ЮКО