В ЮКО произошло землетрясение

На границе Казахстана с Узбекистаном произошло землетрясение, передает ГУ «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки МОН РК». Сообщается, что подземные толчки силой 2-3 балла ощущались в городе Сарыагаш ЮКО.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 23 января 2018 года в 7 часов 26 минут 09 секунд Алматинского времени (23 января 2018 года в 1 час 26 минут 09 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 10,6. Магнитуда MPV 4,8. Глубина пять километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Сарыагаш 2-3 балла», — говорится в сообщении ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

Отмечается, что эпицентр землетрясения расположен в 676 километрах на юго-запад от Алматы, на границе Казахстана и Узбекистана.