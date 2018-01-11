В ЮКО систему «Умный город» внедрят в 11 сферах

В целях оптимизации городской жизни в Южном Казахстане началось внедрение системы «Smart-City» — «Умный город». На сегодня утверждена концепция модели «Умный город», определены индикаторы. Об этом было сказано на совещании по вопросам реализации государственной программы «Цифровой Казахстан».

На прошедшем заседании под председательством главы региона Ж. Туймебаева, заместитель акима области Т. Сарсембаев доложил о ходе реализации данной программы в регионе. На совещании аким области отметил, что эта система позволит эффективно управлять регионом и подчеркнул, что работу в этом направлении следует развивать на основе Послания Главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

«В 10 шаге Послания Глава государства отметил, что «Умные города» станут локомотивами регионального развития, распространения инноваций и повышения качества жизни на всей территории страны. Вот почему необходимо активизировать работу по повышению компьютерной грамотности населения и осуществить переход к цифровой системе», — сказал Ж. Туймебаев.

Как стало известно, в соответствии с концепцией развития систему «умный город» будут внедрят в 11 сферах. Это — образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная сфера, транспорт, государственное управление, сельское хозяйство, экология, туризм, безопасность и строительство.

На сегодняшний день «цифровой офис» разработал план внедрения цифровых технологий в каждом из предлагаемых секторов.

В Шымкенте в сфере образования уже внедряются некоторые интеллектуальные системы. К примеру, для повышения качества образования учащихся в 779 школах области внедрен электронный дневник. Кроме того, в целях предотвращения человеческого фактора и коррупции был введен проект по зачислению детей в детский сад и 1 классы в электронном виде. В настоящее время посредством данной услуги более 23 000 детей успешно зачислены в детские сады города, выдано более 64 000 направлений для зачислений.

Внедрена система отбора педагогического состава «t-hunter». Внедрение данной системы позволяет подавать онлайн-заявления на участие в конкурсе через официальный веб-сайт акимата города, а также проходить открытый конкурсный отбор. За время внедрения проекта около 700 кандидатов прошли отбор и трудоустроились в качестве педагогов в 491 средних учебных заведений.

В настоящее время ведется работа по внедрению модуля автоматизации процедур по отбору кадров для дошкольных учреждений города.Также, заместитель акима области представил план дальнейшего развития сферы образования в регионе и сообщил, что систематическая работа по переводу в электронный формат продолжится и в дальнейшем.

Пресс-служба акима ЮКО