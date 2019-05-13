В Сарыагашском районе реализуется программа цифровизации Казахстана.

В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан», утвержденной Нурсултаном Назарбаевым, в Сарыагаше разработан проект Smart city — Saryagsh, задача которого превратить Сарыагаш в «умный» город.

Smart city-Saryagsh состоит из 14 проектов, среди которых проект «умный пешеходный переход». И он уже появился в городе на пересечении улиц Исмаилова и Ермекова. Пешеходы уже смогли оценить все плюсы такого новшества.

Задача проекта «умный пешеходный переход» — безопасное прохождение пешеходов по проезжей части, сообщает пресс-служба акима Сарыагашского района.

Особенностью проекта «умный пешеходный переход» является то, что на обочине дороги для безопасного пропуска пешехода установлен датчик чувствительности движения, который реагирует на приближение пешехода и включает световые огни, установленные на дорожном покрытии, освещая дорогу. Водители транспортных средств отчетливо видят пешехода на «зебре».