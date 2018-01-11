В южноказахстанском селе Мырзакент замерзают школьники! Дети сидят на уроках в верхней одежде, но всё равно простывают: из-за этого на занятия ходит всего лишь половина учеников, пишет ktk.kz.

На холодные кабинеты родители и педагоги жалуются не первый год. И учебное заведение уже могло отапливаться от газа. Вот только поставщики допустили оплошность, и оборудование теперь простаивает.

Без тёплых курток и пуховиков в школе Мырзакента замерзнут не только дети, но и учителя. Температура почти такая же, как на улице, а к батареям невозможно притронутся – такие они холодные.

Дильноза Рахманова, ученица 10 класса: «В школе очень холодно. Школа отапливается, но прохладно. Сидим в куртках на уроке, ноги и руки мерзнут».

В школе 1250 учеников. Те, кто учится на первом этаже, – счастливчики. Там температура в кабинетах +12 и бывает даже +14. На третьем этаже батареи вообще холодные. Родители и учителя жалуются, что температура в классах не повышается больше 9 градусов.

Выбивать отопление приходится с боем, жалуются родители. Только после скандала в котельной включают двигатель, обычно это происходит к обеду. Без родительского шума котельная начинает работать только в дни визита проверяющих.

Юлия Сембаева, представитель родительского комитета: «К их приезду натопили школу с 5 градусов до 20. Только уехали, и все это закончилось. Приехал замакима на родительское собрание. Он сказал, если сейчас +9 в классе, то это нормальная температура для учебы. Если ваш ребенок мерзнет, то берите одеяло и подушечку. Нам только кровати не хватает».

В Мырзакенте печи и сами школьные котельные достались в наследство с советских времен. Ситуацию усугубляет закупленный на государственные деньги уголь.

Жанабай Казыбеков, представитель котельной: «Летом уголь привезли. Мы видим, какой он, но как мы можем его не принять? Нормальная температура в школах должна быть 15-19 градусов. Но с таким углем мы эту температуру не можем держать».

Учебу в тепле районные власти школьникам и учителям обещают давно. В качестве доказательства грядущей лучшей жизни во дворе появилось газовое оборудование. Правда, пока больше для красоты, чем для дела.

Лейла Мамедова, учитель русского языка и литературы: «Если государство позаботится о детях и молодом поколении и даст в эти государственные учреждения газ, то такого бедственного положения у нас не будет. Это не только в нашей школе. Это по всему Мырзакенту, можно сказать, во многих школах».

В этом году власти Мактараальского района впервые выделили 154 миллиона тенге и закупили 47 газовых котлов. Правда, школ в районе более сотни. В девяти из них, где откладывать уже больше нельзя, оборудование уже установили, правда, еще не подключили. А вот в школе Мырзакента поставщик умудрился перепутать мощность котла.

Серик Туребеков, начальник отдела образования Мактааральского района: «Поставщик перепутал, и мы подали на них в суд. На днях должны забрать и привезти 700-сотый котел. На выходных подключим. А что касается угля, то его привозят до 1 сентября. А в это время еще очень жарко, условия хранения не соблюдаются, и уголь теряет свойство».

В школах, которые отапливаются по старинке, но печи и котельные еще не разваливаются, будут строить склады для правильного хранения угля. Правда, и эти сроки пока неизвестны.