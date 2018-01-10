Внутренние войска Национальной гвардии РК отмечают 26-летие.

В воинской части 6506 Национальной гвардии РК прошло праздничное мероприятие, посвященное 26-летию создания органов правопорядка — внутренних войск.

26 лет назад, 10 января 1992 года Президентом страны были созданы внутренние войска Республики Казахстан. Спустя 23 года войска преобразовали в Национальную Гвардию. Командир части отметил благодарственными письмами военнослужащих, поблагодарив за верную службу. Не остались без внимания и солдаты, им вручили почетные грамоты.

«Для меня честь служить в Национальной гвардии, я с раннего детства мечтал об этом. Поздравляю от всей души ветеранов и всех сослуживцев, желаю мира над головой и ясного неба», — говорит военнослужащий Кахраман Бекболатулы.

В апреле 2014 года Внутренние войска Министерства внутренних дел были реорганизованы путем преобразования в Национальную гвардию Республики Казахстан, входящую в единую систему органов внутренних дел. Ежедневно военные заступают на боевую службу по охране особо важных стратегических и экономических государственных объектов. Они обеспечивают порядок во всех городах нашей необъятной страны.

Кроме этого, благодаря Национальной гвардии на всех крупных общественно-политических, спортивных, культурно-массовых мероприятиях всегда спокойно и безопасно.

Шуддин Саидов