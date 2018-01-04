Какая, на самом деле, Асель Садвакасова и зачем приехала в Шымкент?

Ей приписывают множественные романы, ее называют тайком старой девой, о ней говорят, как о самой милой казашке страны. Асель Садвакасова — актриса, журналист, певица и, по совместительству, продюсер.

В Шымкент Асель приехала на премьеру фильма «5 причин НЕ влюбится в казаха», где главные роли сыграли Нуржан Садыбеков и, собственно, она — Асель Садвакасова.

В Шымкент актриса приехала с режиссером картины. Посетители торгово-развлекательного центра, где расположен кинотеатр, встретили известную актрису бурными аплодисментами, многие приветствовали Асель словами: «Момын кыз Салем, Кош кел казактын кызы», актриса попыталась сделать фото с каждым, но, увы, времени было очень мало.

Когда в нашу, собранную за десять минут, студию вошла девушка невысокого роста, я даже не подумал, что это та самая милая Асель, которая несет в себе столько добра.

«Я с тринадцати лет в кино, сначала сериал «Саранча», потом я решила сама заниматься созданием кино, далее планировала уйти петь, многое было. Но, вот, сейчас, пока вижу себя как актриса и продюсер. Было много всего в жизни, хотелось все бросить, но меня что-то держало всегда, наверное любовь к творчеству…» — рассказывает Асель.

— Вы не хотели уехать из страны?

— Хочу и уеду, но не навсегда. Я хочу набраться опыта и работать во благо страны. Индустрия кино у нас не на сильном уровне, и я хочу учиться…

Продолжение в видеоматериале.

Шуддин Саидов