Девушка из Шымкента рассказала, как едва не стала токал во второй раз

По истории молодой токал из Шымкента можно снимать фильм. Девушка из детского дома вмиг стала светской львицей, но спустя время оказалась в буквальном смысле на улице, передает nur.kz.

Свой поступок она называет одним из самых печальных и неверных. Все начиналось как в сказке, девушка познакомилась с мужчиной старше себя на 8 лет, сначала были романтические встречи, походы в кино, а потом «принц» предложил полететь отдыхать за границу.

«Мне было 20 лет, жила в общаге. В свободное время раздавала листовки на улицах. Однажды начался сильный дождь, я замерзла. Я вышла к перекрестку и начала раздавать листовки уже водителям. Лучше бы я не делала этого!

Остановилась машина, я протянула листовку водителю, на что тот попросил все, мол, ему интересно. Я на радостях отдала ему оставшиеся 10 листовок и поспешила в кино с подругами. И там я его снова встретила. Он начал делать комплименты и попросил номер. В итоге моя подруга дала ему и мой адрес, и номер телефона. После этого все и началось! Днем мы переписывались, он часто звонил. Я не думала, что он женат».

Загадочный «принц» закидывал девушку дорогими подарками, отправил даже карточку с хорошей суммой. И в один день жизнь А. изменилась кардинально — мужчина прислал машину к общежитию. Больше девушка в «общагу» не вернулась.

«Когда я увидела приехавшую за мной машину, я была в шоке, шофер увез меня в ресторан. В ресторане меня встретил мой принц. Я реально тогда была такая дура, сидела и влюблялась в него по уши, думала все, это он. Во время ужина он на стол положил ключи и сказал, что снял мне и моим подругам квартиру на 6 месяцев, и что возить меня будет мой водитель. Я офигела.

В ту ночь мы с подругами ночевали в новой квартире в центре города. Одевалась я в дорогих магазинах, ужинала в не менее дорогих ресторанах. Деньги у меня были всегда, на выходные мы летали в другие города и даже в другие страны. Я влюбилась в него. Он говорил, что любит, но никогда не трогал меня.

В один из вечеров, спустя три месяца отношений, я была «убита». Мы с ним ехали в машине, его телефон зазвонил, я никогда раньше не смотрела и не проверяла его телефон, но тут я увидела, что ему звонит «Жаным», ненавижу это слово. Для меня мир рухнул, но я виду не подала. После разговора он положил трубку и сказал мне о том, что он женат и у него двое маленьких сыновей.

По приезду домой я сняла все свои украшения, вытащила из дорогого телефона симку и все это швырнула ему в лицо. Он начал меня успокаивать, но было бесполезно. Идти было некуда, ночь я провела в парке, а после уехала к своей родственнице в аул, где пробыла месяц».

Однако на этом сказка не закончилась. Она, говорит А., только началась.

«В один из вечеров к нам домой приехала машина моего принца, я была в шоке, как он меня нашел, но потом вспомнила где он работает… Он пришел со своим другом и попросил вернуться, мол, жить не может, и звал замуж. Я сказала, что подумаю. Через три дня мы поехали к мулле и я стала официальной токал своего принца. Первую жену я никогда не видела, общалась только с детьми, она обо мне знала. Так мы прожили год, я забеременела и бросила учебу».

Муж приезжал каждый день, но редко оставался ночевать.

«С тем, что я токал, я смирилась. Потом родился мой богатырь, я себя отдала полностью воспитанию сына. Меня уже не интересовал мой принц, пусть он там пять раз женится, главное сын, думала я. Как-то раз я поехала к подруге и в подъезде встретила парня, который жил в одном детском доме со мной, мы поговорили и разошлись. В этот же вечер пришел мой муж и заявил, что нужно съехать с квартиры на другую, так как он ее сдаст рабочим, я сразу поняла, работник его женского пола.

Мы переехали в другой частный дом. В один прекрасный день я увидела кто живет в той квартире, там была уже третья жена. Я снова впала в истерику и поехала к подруге. А ее не было дома. Там и встретились мы снова с Р., который из детского дома, обменялись телефонами и начали переписываться. А в тот вечер я мужу закатила истерику и предупредила, будет третья жена, он у меня будет вторым».

Девушка сказала мужу, что сына он больше не увидит.

«А потом я его увидела с ней. Оказалось, что они уже полгода вместе. Он меня добил, когда заявил, что по Корану ему можно. Тогда я ему заявила, что жить с ним не буду. Был суд, который постановил ему видеться с ребенком. Я устроилась на работу в школу, мыла полы, дежурила, сынок рос».

Во время интервью героиня нашего материала несколько раз плакала, вспоминая погибших в аварии родителей, ссылаясь на то, что именно они ее огородили бы от таких ошибок.

«Я его разлюбила, мне нужен нормальный муж. Но, что произошло потом — вообще сказка. Как оказалось, в ту школу, где я работала, перевели того парня, который воспитывался со мной в детском доме. Мы начали общаться и через три месяца он мне сделал предложение, тогда я пошутила, не буду ли я его токал? Что вы думаете он ответил? Он ответил «Да»! Я долго смеялась».

На предложение девушка ответила отказом.

«В школу приходила его жена, закатывала истерики, учитывая то, что с ее мужем я даже не целовалась. Токал я не буду. Мне не нужны деньги. Мне нужно отношение. Я не вещь! Ты в тренде несколько лет, потом придет другая. Все, тыква и крысы готовы! Прошло несколько лет, я познакомилась с мужчиной. Он фермер, мой ровесник. Я вышла за него замуж, не токалкой, а первой и последней, надеюсь. Я никогда не приму токал и я не буду ею».

Сейчас героиня нашего материала живет в ауле, воспитывает двоих сыновей. Занимается вместе с мужем скотоводством.

Согласно проведенному женой расследованию, у мужа пока нет ни любовниц, ни токал.