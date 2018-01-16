Легко ли быть токал, рассказала молодая казахстанка

Молодая женщина, которая три раза в неделю живет с чужим мужем рассказала, что на самом деле происходит в душе, если пришлось стать токал, пишет Comode.

Это если оценивать ситуацию по светским законам. А по мусульманским — она считает его своим законным супругом, пишет издание.

Вы привыкли к слову «токал»?

Честно скажу — привыкла, другого выхода не было. Это ведь одна из традиций казахского народа. У многих наших великих предков было по нескольку жен. К тому же в шариате дается на это разрешение. Конечно, до сих пор есть те, кто смотрит на меня с презрением, распускает слухи из-за того, что я токал. Но еще никто не осмеливался сказать мне это в лицо.

Многие считают, быть токал — стыдно

Я так не считаю. Первая жена моего мужа пишет мне, что у меня нет гордости и что я не построю счастья на чужом несчастье. Но ведь я не любовница, согласно шариату – я законная жена! И муж женился на мне, чтобы оградить себя от греха. То есть перед Аллахом мы чисты.

Его первая жена о вас знает?

Знает, конечно. Она мне сообщения пишет. Не так часто, как раньше. А в первые годы много писала, звонила, оскорбляла. А сейчас, мне кажется, она смирилась.

Сильно нервирует?

Совру, если скажу, что она меня нервирует или что я страдаю. Когда я выходила замуж, я знала о его жене и детях и знала, что он не собирается их бросать. Глупо винить судьбу, если я сама сделала выбор. Есть она и есть я, и ни одно звено из этой цепочки не выкинуть.

Как началась ваша история любви?

Мы познакомились на работе. Он был моим шефом, я его секретаршей. В то время я как раз развелась с первым мужем, отдала двухлетнего сына в детский сад и вышла на работу. Он привлекательный и видный мужчина, и все его поступки об этом говорили. Но я не допускала мысли стать любовницей или выйти за него замуж, потому что я знала, что он женатый человек, к тому же верующий. Я считала, что он не посмотрит на девушку, которая красится и носит короткую юбку.

Однажды мы задержались в офисе, работая с документами, в перерыве сели пить чай и разговорились. Я рассказала о своей жизни. Через пару дней он пригласил меня на ужин и под конец вечера сказал: “Вы мне нравитесь. Я хочу быть вам и вашему сыну защитой. Как вы смотрите на то, чтобы стать моей второй женой по шариату?” Сначала я его не поняла, что он имеет в виду, была шокирована, но ответила, что подумаю. Мне тогда было нелегко, я с сыном снимала квартиру, каждый месяц платила за жилье и детский сад, на еду и одежду заработанных денег еле хватало. К тому же я страдала от одиночества, мне нужен был мужчина, крепкое плечо. Я начала думать о предложении шефа и поняла, что хочу согласиться. Я решила: чем встречаться с разными мужчинами, лучше я буду принадлежать только одному. После этого мы совершили обряд бракосочетания. Я ни о чем не жалею.

Как вы рассказали об этом родителям?

С отцом я не общаюсь. А мама меня поддержала, поскольку сама вышла замуж во второй раз после развода и знает, как женщине в наше время нелегко одной.

Как отнеслись к вам родители мужа?

Они до сих пор меня не приняли, и я их в этом не виню. Для людей, вышедших из Советского Союза, такие вещи кажутся неприемлемыми, у них совсем другой менталитет. Но несмотря на это, раз в месяц они видятся со своим родным внуком, гуляют с ним и балуют его.

Согласно вере, мужчина должен одинаково относиться ко всем женам и одинаково их обеспечивать. Как выполняет эти обязанности ваш супруг?

Его первая жена живет вместе со свекрами в двухэтажном доме за городом. А я снимаю двухкомнатную квартиру, за которую, конечно, платит муж. Первая жена два раза в год летает отдыхать за границу, а я радуюсь тому, что муж три раза в неделю приезжает ко мне ночевать, отключает телефон и полностью принадлежит мне. На мой взгляд, у первой жены больше привилегий, но я не хочу нас сравнивать и не хочу ничего подсчитывать. Женщина ведь создание ненасытное, всегда кажется, что тебе мало внимания, заботы, любви, подарков. Я стараюсь не думать об этом. Иногда я обижаюсь, но быстро забываю обиды. В нашем обществе разведенную женщину считают испорченной, многие мужчины стремятся затащить ее в постель и использовать. А если ты токал, они не приближаются. Самое главное – моя совесть чиста. Я не чья-то игрушка, я люблю своего мужа. И я благодарна за все, что он для меня делает. Стараюсь никогда не упрекать его в том, что первая жена получает больше меня. Стремлюсь поддерживать и понимать его во всем, мой мужчина уважает меня за это. И очень высоко ценю его любовь.

У вас есть общий ребенок и еще вы воспитываете сына от первого брака?

Да, у моего шестилетнего сына Армана есть младший брат Ансар, ему 2,5 года.

Муж одинаково относится к детям?

Конечно! Он старается тепло относиться к моему старшему сыну, покупает все, что ему нужно. Но неродной отец – есть неродной. К Ансару у мужа любовь совсем другая – особенная. Женщины, которые думают развестись, должны помнить об этом. Мы выходим замуж за любимых мужчин, но, как правило, им не нужны чужие дети. Никто никогда не заменит ребенку родного отца. Поэтому не нужно быть эгоистами, думайте о детях.

А если муж захочет взять третью жену?

Ясно, что у меня разрешения он не будет спрашивать. Согласно шариату, он может иметь до четырех жен. Если женится на молодой девушке, наверное, буду ревновать. Нет, точно буду ревновать! Однако никогда не буду себя вести, как первая жена, не буду ссориться и плести интриги. Буду благодарна тому, что у меня целиком не отобрали мужа. Конечно, делить любимого с кем-то – непросто. Но если мужчина полюбит другую, с этим придется смириться.

Что вы скажете девушкам, которые хотят стать токал и тем, кто выступает против?

Токал становятся не просто так. Одни безумно влюбляются, а другие просто устают бороться с превратностями судьбы. Не осуждайте токал, каждый должен жить своей жизнью. Иногда я шучу, что токалка – тоже человек, и в этой шутке есть доля правды.