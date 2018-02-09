Пенсионерка из Шымкента в одиночку борется с бардаком на улице, названной в честь героини казахского народа

Родившаяся в годы Великой Отечественной войны и познавшая все тяготы послевоенных лет, пенсионерка Екатерина Вельницкая всю жизнь живущая на улице Алии Молдагуловой в Шымкенте, не может сдержать слез. «Она мне как дочь…» — печально произносит Екатерина Алексеевна, глядя на памятник Алие. — Как же можно так? Растоптать, засыпать мусором, заплевать?..»

Сделать улицу Героя Советского Союза и всего казахского народа Алии Молдагуловой достойной своего имени. Только это требует Екатерина Алексеевна. Обернувшись по сторонам, нетрудно понять, что беспокоит женщину.

А по сторонам — ревущие маршрутки стихийной автостоянки — если городское руководство и отрапортовало о расчистке перекрестка перед тоннелем на «Колосе», то все нелегальные перевозчики просто перебазировались за угол — на тихую улочку Алии Молдагуловой и одноименный тенистый сквер.

Улица в одночасье превратилась в стоянку, посадочную полосу и стихийную свалку. Обочины просто усыпаны мусором, окурками, заплеван и загажен сквер. Даже дворникам не под силу поддерживать здесь порядок — не успеют рабочие навести чистоту, как таксисты и их пассажиры вновь превращают улицу в свинарник.

Мало того, улицу превратили и в торговые ряды. В полнейшей антисанитарии идет бойкая торговля продуктами питания неизвестного происхождения (интересно, а районное руководство рапортовало о разгоне стихийного базара перед рынком Комеш-булак? Эти торговцы тоже переселились за угол следом за бомбилами…)

Жители улицы Алии Молдагуловой инициативу пенсионерки поддерживают. Инициативная группа готова идти к акиму ЮКО, раз на местном уровне их не слышат.

«Как можно каждый день вот тут ходить, пробираться через этот мусор, через непонятные ящики? Куда мы только не обращались! Как только выборы замаячат, так районное руководство и депутаты тут как тут — обещают золотые горы. Кончились выборы и мы даже не знаем, кто стал нашим депутатом. Дела ему до нас и тем паче до нашей улицы нет никакого…» — говорит Антонина Высочина.

Руководитель отдела ЖКХ Шымкента говорит, что непременно займется наведением порядка и благоустройством улицы Алии Молдагуловой.

«У нас сейчас проводится конкурс на обслуживание улиц, парков и скверов. После завершения этого конкурса вся работа будет проведена. Возьму на контроль этот вопрос… » — уверяет Нурлан Бектурсунов.

А пока пенсионерка Екатерина Вельницкая не опускает руки. Добиться порядка на улице имени девушки-снайпера Алии Молдагуловой — дело ее жизни. Многие проходят мимо и стараются не замечать. Только не Екатерина Алексеевна. «Мы живем памятью о наших героях. Если не мы, то кто…» — то ли спрашивает, то ли утверждает пенсионерка.