Бизнесмен из ЮКО организовал сеть подпольных букмекерских контор

Суд Аль-Фарабийского района в ЮКО вынес сегодня обвинительный приговор в отношении 33-летнего предпринимателя за попытку подкупить сотрудников департамента госдоходов. Бизнесмен организовал сеть подпольных букмекерских контор, передает NUR.KZ.

Решением суда, мужчина признан виновным в даче взятки в значительном размере и теперь выплатит штраф на сумму около 35 млн тенге.

Согласно материалам дела, бизнесмен организовал в Шымкенте и в городе Жетысай подпольные букмекерские конторы, о чем вскоре стало известно уполномоченным органам.

Под видом игрока в букмекерскую контору был направлен сотрудник департамента госдоходов. Предприниматель принял от него ставку, чем подтвердил факт незаконного азартного бизнеса. После чего началась проверка деятельности заведений и тогда предприниматель предложил проверяющим $3400, чтобы закрыть дело.

Фискалы якобы согласились, однако сообщили о предложении в Нацбюро по противодействию коррупции. В результате бизнесмен был взят с поличным.