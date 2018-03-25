Из 1600 городских остановок 400 расположены в необорудованных местах. Сколько из них размещаются там, где не надо, никто не считал. Об остановках и дорогах Шымкента мы поговорили с заместителем руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента Абаем Турхановым.

Поводом для написания этого материала послужили обращения горожан, которые не понимают, чем руководствуются чиновники, перенося остановки.

Остановка по… надобности

… Или за ненадобностью. Вы замечаете, что есть в нашем Шымкенте остановки, которые стоят как элемент городского ландшафта, при этом не неся абсолютно никакой функции? Казалось бы – ну стоит и ладно, кому какое дело. В принципе, никакого, если бы не одно НО. Там, где люди просят сделать хотя бы остановку по требованию (а для этого не нужно много усилий – знак соответствующий и при желании – остановочный павильон), им почему-то отказывают.

Или вот другой пример – сколько лет была остановка на рынке «Акбар». Если не ошибаюсь, задолго до того, как в этих краях разросся оптово-розничный рынок, она носила название «Чимкентстрой». И ведь НИКОГДА и никому не мешала. Забегая вперед скажу – и перекресток там был всю жизнь и пешеходка. И только в современных реалиях кто-то посчитал, что эта остановка не соответствует стандартам. Мол, слишком близко она расположена к перекрестку. Потому же и пробки зачастую бывали именно там. И было принято ну просто гениальное решение – остановку перенести. За 300 метров от Акбара, поближе к вузу.

Но есть и еще одно гениальнейшее объяснение переносу остановки подальше от рынка. Просто кто-то решил объединить остановки «Акбар» и «Военкомат» и, отступив от каждой по триста метров, остановочный карман установили где-то между ними. Вы думаете, решилась проблема пробок? Нет, она просто стала чуть выше «Акбара» и ниже «Военкомата», при этом в часы пик, если очень торопишься, лучше держаться от этой улицы подальше – застрянешь надолго.

А теперь представим ситуацию. Кто обычно ходит на рынок? Туда, где цены на продукты одни из самых низких? Люди достатка невысокого. И зачастую – без машин. Про владельцев авто не говорю. Им проще, более того, на месте бывшей остановки теперь оборудована огромная парковка (отчасти именно она и провоцирует пробки на этом участке). Но речь сейчас о тех, у кого нет своего авто. Кто нагрузит пару сумок и вынужден идти пешком. Мне понравилось заявление одного из транспортных чиновников: «Что вы переживаете – там до Верхнего рынка рукой подать». Вот только от эксперимента с закупом продуктов на «Акбаре» и пешего променада до ближайшей остановки он категорически отказался.

В январе глава Шымкента Нурлан Сауранбаев во время объезда по жалобам горожан, поручил руководителю отдела ПТ и АД рассмотреть возможность возврата остановки на прежнее место или максимально ближе к оптово-розничному рынку. Судя по реакции наших транспортных чиновников, о поручении они, скорее всего, просто забыли и очень рады, что о нем никто не вспоминает. Мы таки решили напомнить о поручении акима.

А вот вам другая жалоба. Коллективная. От жителей мкр. «Верхний Отырар».

«Мкр. Нурсат является одним из крупнейших микрорайонов, где расположены многие медицинские, торговые, культурные, государственные учреждения города (областной акимат, ЦОН, роддом, детская больница, поликлиника, «МЕТРО», дворец и т.д.).

Все жители «Верхнего Отырара» – и дети, и взрослые – прикреплены к поликлинике №3 в мкр. Нурсат. Когда по ул. Байтерекова пустили маршрут №103, жители микрорайона обрадовались. Но на улице Байтерекова в сторону мкр. Нурсат остановка «Тараз» установлена без учета удобства для жителей, а лишь для общего счета остановок на линии. На этой остановке почти не бывает ротации пассажиров. Поэтому по многочисленным просьбам жителей «Верхнего Отырара», после многолетних мытарств транспортные чиновники города соизволили на улице Байтерекова поставить знак «Остановка по требованию».

Но недавно этот знак транспортниками города был снят. Теперь жители этого микрорайона, посещающие поликлинику (беременные женщины, женщины с грудными детьми, больные старцы) и пассажиры, посещающие другие учреждения в Нурсате, проезжая свою улицу, выходят на остановке «Евразия», находящейся на проспекте Рыскулова.

На вопрос жителей – почему сняли этот знак, представитель городского отдела пассажирского транспорта господин Наурыз ответил, что недавно на этой остановке при выходе из автобуса упал пассажир, поэтому сняли и об обратной установке не может быть и речи.

Скорее всего, это произошло по вине водителя автобуса, на промежуточных остановках они всегда «гонят». Оказывается, им легче убрать остановку, чем облагородить ее для удобства пассажиров на 5-7 метров и закрыть арык плитой.

А эта остановка жителям «Верхнего Отырара» по вышеприведенным обстоятельствам ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМА!»

Хочется верить, что чиновники от транспорта вспомнят так называемые маршрутные экспрессы, которые останавливались не на всех остановках, при этом для них всегда были дополнительные остановки, на которых все остальные автобусы не останавливались. Тогда проблема жителей «Верхнего Отырара» и многих других районов города была бы решена.

А как вам расстояния между остановками по улице Желтоксан? Остановки «Аэровокзал», «Казахстан» и «Баян сулу»? Последнюю остановку тоже перенесли подальше от перекрестка Байтурсынова-Желтоксан и теперь она напротив ДВД, очень близко к остановке «Казахстан», которая расположена перед «Черемушками». Фактически – две остановки расположены возле двух СОСЕДНИХ домов.

Зато между «Аэровокзалом» и «Казахстаном» идти да идти – два здоровенных квартала.

И, наконец, один из самых свежих переносов остановки – у старого универмага по ул. Казыбек би. Правда для ее переноса были более чем серьезные основания, говорят транспортники. Вдаваться в подробности не буду. Скажу лишь, что и сами транспортники надеются, что эту остановку удастся в ближайшее время вернуть на место. Пока это зависит не от них.

Как поведал нам заместитель руководителя отдела ПТ и АД Абай Турханов, в городе 1600 остановок. 1200 из них – на оборудованном месте. Он же пояснил, почему зачастую остановки переносят подальше от перекрестков.

«В 2017 году остановки не переносили. В этом планируется перенести 10 остановок. Все они расположены вблизи перекрестков. Мы планируем сделать порядка 10 правых съездов, чтобы немного разгрузить наши дороги. Кроме того, сейчас планируется сделать развороты на улицах до светофоров, чтобы люди, которым нужно развернуться (а не повернуть), не ждали, когда загорится нужный цвет светофора», – сказал Абай Турханов.

Что касается расстояний между остановками, то согласно СНиПу РК «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», то расстояние между остановками должно быть от 400 до 800 метров.

Дорога, дорога, ты знаешь так много…

Знаете, почему заядлый автолюбитель НИКОГДА не проедет на большой скорости по луже? Нет, вовсе не потому, что боится обрызгать пешеходов. Каждый автовладелец знает – лужи, особенно в Шымкенте, могут таить очень неприятные сюрпризы в виде огромных ям. И тогда как минимум – прощай колесо. Максимум – ходовка.

А если ты с вечера поставил машину у ворот, а утром так и не сумел выехать. Только потому что земля буквально разверзлась и твой автомобиль едва не поглотила пропасть? С такой неприятностью столкнулась жительница мкр. Кайтпас. По их улице прокладывали коммуникации. Подрядчик наспех забросал траншеи грунтом и прошелся асфальтом.

Жители первое время даже радовались, мол вот, как быстро у них все дороги в порядок привели. Только радость была ровно до того момента, пока неутрамбованный грунт не пришел в движение. В результате – те самые траншеи плюс разъехавшийся асфальт.

«Подрядчик будет полностью восстанавливать дорожное полотно за свой счет», – подчеркнул Абай Турханов. Если же автомобилям жителей улицы был нанесен ущерб, то им следует обращаться в суд с иском к подрядчику.

Осенью, когда в такой же спешке подрядчик забрасывал, словно заметая следы своей «работы», траншеи по ул. Капал батыра в мкр. Онтустик, подумалось – а ведь асфальт до весны вряд ли доживет. Тогда руководство города вмешалось, и на подрядчика был подан иск в суд. Сейчас отдел транспорта будет ремонтировать дорогу, а подрядчик по решению суда компенсирует все затраты.

Есть у нас в городе потрясающая дорога – на улице Сайрамской. Автовладельцы ее уже окрестили гармошкой. Это на ней периодически появляется «веселая» разметка. Веселая, потому что на дорожном полотне, которое напоминает одежду неряшливого владельца, напомню, есть меткое выражение на это случай (да простят меня читатели, но точнее не скажешь) «как из ж… вынутая».

И как бы дорожники ни старались, аккуратно нанести разметку на такое полотно невозможно. Дорогу в такое непотребное состояние приводят большегрузы, которые ездят с нарушением допустимой массы груза на ось – так объясняют дорожники состояние, в котором пребывает дорога.

«В этом году мы проведем средний ремонт этой улицы, но по новой технологии. Все покрытие будет убрано. Основание – разрыхлим и внесем в него специальные добавки для укрепления и добавки для плотной связки грунта с асфальтовым покрытием. По своим свойствам такое основание будет напоминать бетон. А ему уже не будут страшны перегрузы. Но это не повод для того, чтобы успокоиться. Сейчас мы рассматриваем возможность соединения трассы №1 с индустриальной зоной. То есть основная масса большегрузов будет ездить по этой объездной, не заезжая в город. Тогда дорога прослужит намного дольше», – сказал Абай Турханов.

И напоследок он пояснил – в этом году будет проведен средний ремонт на 50 улицах. Кроме того, в Шымкенте начался ямочный ремонт дорог на улицах, на которых в этом году не предусмотрен средний ремонт. К слову, пока все ямы очищаются и заполняются гравием. Это делается для того, чтобы до начала работы асфальтных заводов, дороги Шымкента были максимально безопасными для всех участников дорожного движения.

Саида Турсуметова