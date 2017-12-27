Большой микрорайон Шымкента живет без общественного транспорта. У жителей микрорайона Таскен выбор небольшой — или ждать автобус как минимум час (и не факт, что он приедет) или отправляться на работу на такси. Многие таскенцы тратят на дорогу больше чем зарабатывают, а чиновники «думают».

Автобусный маршрут в Таскен номинально есть. Автобус №89, в принципе в микрорайоне бывает. Редко. А с наступлением темноты пропадает совсем.

Провести собственный эксперимент решили журналисты ТК «ОтырарTV». Ждать 89-ый автобус пришлось 40 минут. Это еще повезло, говорят таскенцы. Обычно на томительные ожидания общественного транспорта уходит не меньше часа.

На вопрос: «Почему такой большой интервал между автобусами?», водители предпочитают отмалчиваться. Или говорят, что люди они подневольные. Начальству виднее.

«Утром выйдешь — не дождешься автобуса, вечером также. Это при том, что нам нужно идти до остановки несколько километров. Мы платим деньги, не бесплатно просим возить. Если есть маршрут, почему они не ездят по нему?» — возмущается представитель таскенцев Айнагуль Утемисова.

Во избежании выговоров и увольнений, жителям Таскена приходится ходить пешком или ездить на такси в складчину. Правда, в последнее время и частные извозчики отказываются возить — бензин дорогой, не выгодно.

В отделе транспорта и автомобильных дорог сложившуюся проблему связывают с тем, что микрорайон новый. Пассажиров мало. Прибыли практически нет. Вот и не хочет никто «вставать» на столь невыгодный маршрут.

«Да, есть проблемы, мы принимали жалобы жителей. Если верить компаниям, которые работают в этом микрорайоне, там мало пассажиров. Сейчас мы провели анализ и постараемся что-то предпринять. Пока думаем…» — говорит заведующий сектором ПД и АД Шымкента Нуарыз Сугуралиев.

Думать — это конечно, хорошо. Вот только почему этим нельзя было заняться раньше? Чтобы не доводить людей до состояния агрессии. Очередные обещания таскенцы называют лживыми. Если до нового года ситуация с общественным транспортом не разрешится, горожане готовы встать живым щитом на забытой транспортниками дороге.