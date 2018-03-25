Мне было за вас стыдно — Илай Дягилев раскритиковал финалисток виртуального конкурса красоты. Об этом молодой человек написал в своем instagram.

Илай Дягилев, ставший известным после своего участия в Miss Virtual Kazakhstan под псевдонимом Арина Алиева — девушки, представляющей Шымкент, жестко раскритиковал участниц и победительниц конкурса красоты, передает BNews.kz.

Молодой человек, который принял участие в отборочных турах Miss Virtual Kazakhstan под именем «Арина Алиева», чтобы быть максимально объективным, посетил финал конкурса и лично познакомился с девушками, претендовавшими на корону и главный приз – автомобиль.

В своей публикации Илай признался, что его место в финале займет достойная претендентка.

«Персонаж Арина Алиева дошёл до финала, но я раскрыл образ. Я верил в то, что моё место займёт действительно настоящая и красивая во всех смыслах девушка! Я думал о том, что мне удастся поменять мировоззрение, ценности, и народ сделает правильный выбор. К сожалению, мне это не удалось», — написал в своем instagram молодой человек.

Он отметил хорошую организацию конкурса, достойные призы, место проведения церемонии и благоприятную атмосферу для гостей и финалисток.

«Что касается финалисток. Это ФИАСКО господа. Без обид! Сидел и наблюдал за каждой, и мне было за вас стыдно. Вы представляете свою область и город! Наверное, нужно понимать, что вы несёте огромную ответственность! Приехали неподготовленные, банальная подача, заученные фразочки, и много фальши, тупили ЖЁСТКО! Одна из девушек пыталась КАЗАТЬСЯ начитанной и говорила про внутреннюю красоту, саморазвитие, но для меня она проста казалась, а нужно БЫТЬ. Очень много было моментов, где без слёз не взглянешь! Какие личности мне удалось разглядеть, скажу в двух словах о 3-х из 5-ти участниц . Инстаграмщица/визажистка, студентка , а 3-ая вообще не запомнилась , кажется ей было просто скучно.

Победила девушка, которая не смогла представить себя на сцене, на элементарные вопросы я слышал ”звук сверчка ”. По вашим словам понял одно, что у вас есть дети и муж. Наверное это единственный ваш плюс, многие мечтают выйти замуж и иметь детей. умаю, вам нужно было поделится тем что , сейчас многие девушки хотят выйти удачно замуж, но не все могут стать хорошей ЖЕНОЙ, хотят иметь детей, но не все готовы быть хорошей мамой. Думаю, вам это удалось, и вы сможете быть примером для других девушек! Внешность и вашу индивидуальность, к сожалению, не разглядел за килограммовой косметикой, длинными ресницами».

Илай подчеркнул, что для него все участницы были на одно лицо, да и красоты в целом он там не увидел. Однако он все же подчеркнул, что одна участница ему запомнилась и, по его мнению, смогла сломать стереотипы о подобных конкурсах и девушках, принимающих участие в них.

«Выделю одну участницу, которая, не смотря на свои юные годы и «ограниченные возможности», как принято называть у нас в обществе, смогла достичь больших успехов в спорте и сломать многие стереотипы ! Такие личности вызывают у меня уважение и восхищение!», — написал молодой человек.

В конце своего постав Илай обратился к финалисткам конкурса с просьбой не обижаться на него, и уверил, что миссия #АриныАлиевой не выполнена, бороться со стереотипами он продолжил, а мы еще услышим о нем.

Напомним, что вокруг конкурса разгорелся скандал — алматинец Илай Дягилев «развенчал» себя, сообщив, что он притворился девушкой для участия, выбрав для себя псевдоним Арина Алиева. Кандидатуру из Шымкента, конечно же, сняли.