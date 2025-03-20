«Болото» с золотыми зарплатами: скандал вокруг ФК «Ордабасы»

Скандал разгорается вокруг зарплат в шымкентском футбольном клубе, сообщает vera.kz.

Публичная критика ситуации в команде «Ордабасы» прозвучала от акима Шымкента. Габит Сыздыкбеков заявил, что клуб оказался в финансовой ловушке из-за неподъемных контрактов с игроками. Остро прозвучала история капитана сборной Асхата Тагыбергена, который получает 20 миллионов тенге в месяц, но уже не играет и уходить тоже не желает.

«Нам оставили «болотную» команду. Средняя зарплата футболистов — 15 миллионов тенге. Контракты заключены на два года и зарегистрированы в УЕФА. Если мы их разорвем, должны будем выплатить огромные неустойки. Тагыберген уже играть не может, уходить не хочет, сидит. Зарплата — 20 миллионов тенге. Я ничего не могу сделать», — заявил аким.

Бюджет ФК «Ордабасы» за 2019-2023 годы впечатляет цифрами. За эти пять лет клуб получил из городской казны более 21 млрд тенге, из других источников еще 17 млн тенге. На зарплаты легионеров и казахстанских игроков было потрачено 11,7 млрд тенге.

Финансовыми вопросами управляли руководители клуба. В те годы президентом «Ордабасы» был Бахтияр Байсеитов, а с 2022 года Бауржан Абдубаитов. Он, по данным антикора, без согласования с Советом директоров клуба утверждал зарплаты членов клуба, дополнительные соглашения и бонусы для футболистов и тренеров.

В мае 2024 года Бауржана Абдубаитова убрали с должности, но до сих пор неизвестно, по каким принципам формировалась щедрая зарплатная политика и почему до сих пор никто понес ответственность за такие бюджетные траты. За последние годы многие болельщики часто задавались вопросом, чем обоснованы траты из бюджета при таких спортивных достижениях.

Именно при Бауржане Абдубаитове была внедрена практика заключать договоры с ежемесячным окладом футболистов в размере 2 млн тенге, а потом увеличивать сумму почти в 12 раз с помощью различных компенсационных выплат. Напомним, доходы Беседина в конце 2023 года составили 287 млн тенге.

ЗАРПЛАТЫ ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ

С 2019 по 2023 годы в ФК «Ордабасы» работали 138 человек, 40 из них были легионеры (6 тренеров и 34 футболистов). На их зарплаты ушло 4,13 млрд тенге. Местным тренерам и игрокам было выплачено 5,56 млрд тенге.

К примеру, в течение трех лет ежемесячный оклад главного тренера футбольной команды составлял 29,4 тыс евро. Получается, что специалист из Грузии получил всего 445,9 тыс евро. В 2021-ом году главным тренером клуба стал Александр Седнев из Белоруси. В месяц он получал 18,5 тыс евро и за все годы работы ему выплатили 584,5 тыс евро.

В ФК «Ордабасы» не скупились и на выплаты футболистам. К примеру сенегальский полузащитник Абдуллай Диакате за пять лет получил 481 млн тенге. Его зарплата в месяц в 2021 году составляла 11,7 млн тенге, к тому же он еще и бонусы получил на 28 млн тенге. Если точнее, то за первое место в Чемпионате РК легионер получил 14 млн тенге, за победу на Суперкубке Казахстана 9,3 млн тенге и за призовое место в ЧРК еще 44,6 млн тенге. Согласно открытым источникам за это время Диакате сыграл в 98 матчах и забил 20 голов.

К слову, в 2014-ом году футбольный клуб приобрел его за 300 тыс евро. В ноябре 2021 года из-за долгов клуба по зарплате легионер в одностороннем порядке решил расторгнуть трудовой договор, а заодно он и пожаловался в FIFA. Международная футбольная организация обязала ФК «Ордабасы» выплатить легионеру Диакате долги по зарплате в сумме 103,5 млн тенге, компенсацию в сумме 35,1 млн тенге, а также оплату за фактический срок действия договора в сумме 121,5 млн тенге.

К слову, должностные лица шымкентского футбольного клуба не пытались урегулировать спор в рамках национального законодательства. При этом никто из руководства клуба не понес ответственность за начисление таких выплат.

Еще один легионер – бразильский футболист Жоао Пауло заключает договор с ФК «Ордабасы» о том, что его зарплата каждый месяц составляет 12,8 млн тенге. Плюс к этому его бонусы составили 56,7 млн тенге. К примеру, за первое место в ЧРК он получил 14,1 млн тенге, столько же за победу в Суперкубке Казахстана, за 20 забитых победных мячей получил 14,1 млн тенге, за 15 мячей получил 9,4 млн тенге, за 10 мячей 4,7 млн тенге и за каждую победу получал по 250 тыс тенге.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА КЛУБА

В 2022 году у «Ордабасы» меняется президент. Правда, это никак не отразилось на финансовых проблемах и не последовало никакой оптимизации расходов.

С приходом в клуб Бауржана Абдубаитова внедряется практика заключения трудовых договоров с ежемесячным окладом футболистов в размере 2 млн тенге, который вырастает раз в 12 благодаря различным компенсационным выплатам. При этом критерии определения этих бонусов нигде не указаны, не обоснованы, а назначаются по усмотрению президента клуба.

К примеру, легионер из Узбекистана Абдихоликов Бобир при окладе в 2 млн тенге подписал дополнительное соглашение, согласно которому работодатель обязуется выплачивать бонусы в сумме 146,66 млн тенге. Или, к примеру, легионер из Бразилии Да Круз Джуниор по договору ежемесячно получает зарплату в 2 млн тенге. Правда, есть допсоглашение о том, что он еще будет получать бонусы в размере 19,7 млн тенге каждый месяц. И никто ему не отменил доплаты за первое место в ЧРК в сумме 25,1 млн тенге, или за победу в Кубке 9 млн тенге, или за право участия в Лиге Конференций УЕФА 50,3 млн тенге, или за проход в следующий раунд Лиги Конференций УЕФА 5 млн тенге.

Или вспомним ситуацию с баснословным заработком легионера из Украины Артема Беседина. Он кроме зарплаты в 2 млн тенге получил бонусы на сумму 287 млн тенге. А к ним еще и другие доплаты за победы и участие в турнирах в общей сумме 96,3 млн тенге.

СЛАБЫЙ КОНТРОЛЬ И УХОД ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сложившаяся ситуация в ФК «Ордабасы» говорила о том, что, похоже, в клубе отсутствует методика расчетов и правовых оснований, что позволяет распределять деньги по желанию руководства. При этом никто не понес наказание за скандальный уход из клуба легионера Абдуллай Диакате и многомиллионный долг, который необходимо было выплатить по решению УЕФА.

Похоже, что долги и проблемные контракты — это привычная практика для президентов ФК «Ордабасы». Почему-то даже долги и кабальные для клуба компенсации и штрафа не являются причиной для привлечения к ответственности лиц, допустивших такой положение дел. До сих пор ни один бывший президент шымкентского футбольного клуба не был наказан за финансовые провалы и невыгодные контракты. За все это пока расплачивался только бюджет Шымкента.

Напомним, ужесточить контроль за выплатами призывали даже офицеры антикоррупционной службы уже в декабре 2024 года. Антикор предложил пересмотреть правовую организационную форму ФК «Ордабасы» и акционерное общество ввести в состав коммунального юридического лица. Это позволит установить предельные оклады для работников.