Как выбирали самую красивую девушку Шымкента?

В Шымкенте выбрали самую красивую девушку. Отбор начался еще в августе. Тогда заявки на участие в конкурсе подали 150 красавиц. В финале их осталось 15. Кто стал Miss Shymkent в этом году?

Красота, интеллект и грация. В Шымкенте выбрали победительницу конкурса “Miss Shymkent 2025”. Обладательницей короны и громкого звания стала 19-летняя Нурай Айнабек.

Нашей съёмочной группе удалось встретиться с Нурай ещё до того, как объявили результаты конкурса. Студентка архитектурного факультета университета имени Мухтара Ауэзова призналась, что любит путешествовать и увлекается рисованием. По её словам, участие и победа в этом конкурсе были мечтой с самого детства.

«Участие в таком конкурсе было моей детской мечтой. С ранних лет я хотела выйти на сцену. Сегодня моя мечта сбылась», — Нурай Айнабек обладательница титула «Miss Shymkent – 2025».

На первом этапе за титул боролись 18 девушек, однако трое отказались от участия, и в финале на сцену вышли 15 красавиц. Конкурсантки проявили себя в четырёх испытаниях: ярком танцевальном номере, самопрезентации, дефиле в национальных костюмах и интеллектуальном туре «вопрос–ответ». В результате были определены пять лучших участниц, каждая из которых получила специальные подарки и признание жюри.

Акжамал Абилдаева, региональный директор конкурса «Miss Shymkent 2025»: «Из 10 девушек были отобраны 5 финалисток. Среди них — II вице-мисс и I вице-мисс Шымкента. В этом году главным спонсором выступила компания «Lexus», и впервые был учреждён титул “Miss Lexus”. Победительнице также вручили специальную корону и ленту».

Обладательница титула «Miss Shymkent 2025» теперь будет защищать честь региона на национальном конкурсе «Мисс Казахстан», где сойдутся самые красивые и талантливые девушки страны.