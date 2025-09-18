Мыши в столовой и сон на полу: что происходит в частном детсаду?

Разгорается скандал вокруг частного детского сада «Берёзка». Родители утверждают, что их дети остаются без присмотра и получают крайне скудное питание.

Проверка, проведённая самими мамами и папами, показала антисанитарию: мыши в столовой, резкий запах в спальнях и устаревшее меню 2023 года на стене. Учредитель сада признала часть нарушений и пообещала устранить их, но родители требуют независимой проверки и уже начали забирать детей домой.

Родители воспитанников детского сада жалуются на недопустимые условия, в которых находятся их дети. Поводом для возмущения стало обращение одной из мам: женщина заметила у своей дочери синяки после посещения сада и потребовала от руководства показать записи с камер наблюдения. Просмотренное шокировало родителей: на кадрах видно, как из одной тарелки супа кормят сразу нескольких детей, малыши спят прямо на полу, а часть воспитанников остаётся без воды и должного присмотра.

Обеспокоенные здоровьем и безопасностью своих малышей, родители решили лично проверить условия в детском саду. Картина, которую они увидели внутри, шокировала всех: в столовой свободно разгуливали мыши, в спальных комнатах стоял удушливый запах, от которого буквально перехватывало дыхание. На стене же по-прежнему висело устаревшее меню 2023 года.

Шара Утегенова, родитель: «Объясните мне, почему на стене до сих пор висит меню за 2023 год? Где аптечка? Где медсестра? Если ребёнок упадёт, где зелёнка, градусник, парацетамол? Я требую ответа! С нас каждый месяц в конце требуют оплату. Стоит только немного задержать, сразу претензии. Всё зафиксировано, у всех есть записи. Кроме того, нет никакой пожарной безопасности. Когда мы пришли, прямо здесь стоял газовый баллон. Сейчас его уже убрали. А вчера дети ели прямо на полу, сегодня сидят за столами, потому что знали, что вы придёте. С мясом сидят, как на показ. До этого мы такого в чате не видели — ни мяса, ни таких условий».

Учредитель детского сада объяснила ситуацию кадровыми перестановками. По её словам, увольнение заведующей и уход воспитателя младшей группы спровоцировали сбой в работе учреждения. Владелица признаёт, что на момент проверки часть претензий родителей оказалась обоснованной.

Глжамал Тулебекова, учредитель частного детского сада «Берёзка»: «С того дня мы начали искать нового заведующего. Вскоре уволилась и воспитательница младшей группы, по семейным обстоятельствам, ей не с кем было оставить собственного ребёнка. Я не смогла сразу написать в чат, не успела предупредить родителей. Мы в срочном порядке искали замену. Я объяснила родителям, что воспитатель, недавно принятый в младшую группу, временно недоступен. Попросила отнестись с пониманием — всё-таки это дети. Сказала, что за 1–2 дня найду квалифицированного, опытного специалиста. Попросила немного времени, чтобы устранить все замечания и навести порядок».

Родители настаивают на независимой проверке. Мамы и папы требуют, чтобы компетентные органы дали объективную оценку условиям, в которых воспитываются их дети, и вынесли решение, соответствует ли работа сада установленным нормам. Между тем некоторые семьи уже поспешили забрать малышей домой.

«Управлением образования города Шымкента, в соответствии с действующим законодательством, будут направлены обращения в департамент полиции, департамент обеспечения качества в сфере образования и департамент санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер в отношении действий или бездействия администрации детского сада», — заявили в пресс-службе управления образования Шымкента.

По данным гороно, частный детский сад «Берёзка» функционирует с 2020 года. Сегодня здесь открыты три группы, которые посещают 72 ребёнка.