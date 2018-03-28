Новое ток-шоу на Седьмом с Ляйлей Султанкызы! Такого еще не было…

Она – красивая, современная, эмоциональная. Он – статный, вспыльчивый, ироничный.

Именно такой интересный тандем приглашает телезрителей 7 канала на свое новое ток-шоу. В прямой эфир возвращается несравненная Ляйля Султанкызы, которая с недавних пор стала членом совета директоров канала. А кто же стал ее соведущим? Создатели проекта пока держат это в секрете. Но приоткроем завесу тайны – зрителю он уже знаком в качестве телеведущего, который не боится провокаций.

Главной миссией проекта является актуализация семейных ценностей. В чем корень распада множества супружеских пар? Мы просто не умеем слушать и слышать собеседника, принимать мнение отличное от своего. Поэтому ток-шоу называется «Өз ойым» («Мое мнение»). Герои программы – реальные люди со своими проблемами, вопросами и мнением. Каждый выпуск будет посвящен определенной теме. Для разрешения проблем будут приглашены эксперты, общественные деятели, медиа-персоны. Однако проект не скован рамками, здесь можно обсудить все – от новостей в сфере спорта и шоу-бизнеса до проблем между мужчиной и женщиной.

Продюсеры отмечают, изюминкой ток-шоу стал именно тандем ведущих. Такой формат впервые будет представлен на суд казахстанского зрителя. Стоит отметить, что это не только интересный опыт, но и настоящий вызов для телезвезд. И Ляйля Султанкызы и ее соведущий имеют опыт ведения программ, в которых они были главными и единственными модераторами. Теперь же нужно постоянно прислушиваться к партнеру, учитывать его мнение, темперамент, амбиции.

Градус интереса повышает и тот факт, что в студии присутствуют зрители. Учитывая, что ток-шоу будет проходить в прямом эфире, у гостей и экспертов больше не будет возможности избежать неудобных вопросов. Обширность тем, возможность задать вопрос как в студии, так и онлайн, автоматически расширяет аудиторию.

Итак, со вторника по пятницу в прямом эфире 7 канала смотрите новое ток-шоу «Өз ойым». Шоу, в котором каждый имеет право на собственное мнение!