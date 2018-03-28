В Шымкент приехала одна из самых юных писательниц в мире, Меган Вернер. В свои 16 лет она успешная фотомодель, автор книги и обладатель тысячи слушателей по всему миру. Тема ее книги — проблема подросткового суицида.

Помочь ровесникам словом, советом или действием, девушка, в сопровождении мамы, приехала к нам, в административный центр Южного Казахстана, из Южно-Африканской Республики. «It’s up to me» — «Это зависит от меня» — название молодежного бестселлера 16-летней Меган Вернер и главный девиз жизни.

В своем пособии юный автор говорит о семи способах сделать свою жизнь лучше, радуясь каждому ее дню, и ни на миг не думая о самоубийстве. На написание книги девушку подтолкнули собственные переживания. Ей пришлось терпеть обиды сверстников, словесные нападки и унижения. Так что Меган не понаслышке знает, каково это — прийти к мысли проститься с жизнью. Справившись с этим состоянием, сегодня писательница знает, как найти позитивное решение и тинейджерам, и взрослым.

«Были разные люди, и те, у которых была хорошая карьера, профессия. Иногда было сложнее даже с моими ровесниками, чем со взрослыми. Они приходили и говорили: «Чему она может нас научить? Что расскажет? Ей всего 16 лет».

Но каждый раз я находила и открывала для них много перспектив в их жизни. Они были самыми разными, но те, в которые они действительно верили и которых не замечали раньше, к примеру, в детстве», — рассказывает Меган Вернер.

Верным помощником и первым читателем книги Меган Вернер стала ее мама Белинда Вернер. Популярность дочери, ее мудрость в столь юном возрасте — заслуга и матери. С 12 лет Меган ездит по странам именно с ней, она ее главный советчик.

«Не нужно закрывать ребенка, защищая от внешнего мира. Он должен понимать, что такое плохо, но говорить, что все совершают ошибки и мы в состоянии их исправить, работать над ними, делая жизнь лучше. Это улучшит ваши отношения с ребенком. И он будет приходить к вам, рассказывая о своих ошибках, переживаниях. А вы сможете доносить до него важные мысли. Но всегда помните, что ребенок — всегда будет ребенком. Это нормально и это его детство», — поясняет Белинда Вернер.

Слова мамы и кумира — американского писателя, предпринимателя и тренера-мотиватора Тони Роббинса стали основополагающими для Меган. Благодаря таким наставлениям, сегодня она мотивирует тысячи людей на развитие, доброту и упорство в достижении целей.

Меган Вернер приехала в нашу страну неспроста. Согласно результатов исследования детского фонда ООН UNICEF, Казахстан занимает второе место в мире по показателям смертности от суицидов среди несовершеннолетних. Самая подверженная суицидам возрастная группа — подростки 15-17 лет, на них приходится 60 % самоубийств. За 2017 год «Синий кит» унес жизни тысячи детей. Об этой «игре», и об ужасных событиях в мире Меган знает, она следит за новостями.

«Конечно, это ужасная игра, просто сумасшедшая и нужно наверно начинать сверху, с правительства. Чтобы оно запретило эту игру, сделало ее нелегальной и убрало из соцсетей. Конечно, еще лучше, если бы ее не просто убрали, а заменили на что-то позитивное. Конечно же, я приношу свои соболезнования Кемерово и это очень грустно. У нас в ЮАР учителя проводят тренинги, как нужно вести себя, куда следовать и, возможно, это могло бы помочь», — говорит юный автор.

Известная писательница из Южной Африки также поделилась тем, о чем мечтает — её желание — собственный самолет, на котором 12 подростков могли бы облететь весь континент Южной Африки. Об этом и будет ее следующая книга.

А еще в планах Меган Вернер заслужить титул «Мисс Вселенная». Шымкентцы пожелали удачи и выразили благодарность за встречу с юным дарованием компании «Ладушки», «Агентству эффективных брендов» и всем тем, кто помог Меган и ее маме оказаться в нашем городе.

Зарина Шарипова