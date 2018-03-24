"Открытое небо" в Шымкенте - в фестивале воздушных шаров принимают участие шесть стран

В Шымкенте на территории городского ипподрома развернулось действо, захватывающее дух! Здесь прошел международный фестиваль воздухоплавателей «Ашык аспан» или «Открытое небо».

На основной площадке фестиваля – аэровоздушной зоне, разместились 15 аэростатов. Команды участницы представляют разные страны — Украину, Россию, Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.

Прежде чем отправиться в полет, команде предстоит пройти несколько подготовительных стадий: установить гондолу, разложить оболочку. К слову, в поднятом состоянии ее высота около 20 метров, диаметр также составляет около 20 метров. После специалисты крепят парашютный клапан и наполняют оболочку сначала холодным воздухом – при помощи вентилятора, а затем – горячим. Тут на помощь приходит газовая горелка. Каждая гондола рассчитана на перевозку 4 человек.

Лучшая музыка для уха воздухоплавателя – рев горелки. Этот звук означает начало зрелищного представления – подъема в небо. Нашей съемочной группе позволили подняться в аэростате опытного пилота из Шымкента, Бахтияра.

Когда-то, решив заняться воздухоплаванием чисто для удовольствия, чтобы испытать неизведанное, открыл для себя этот вид спорта и влюбился раз и навсегда.

«Это на самом деле безопасно. Ведь каждый аэростат управляется опытными пилотами. Более того, при помощи горелки ты можешь поддерживать шар в воздухе, либо медленно его опустить на землю. Главное – не нарушать правила и действовать исключительно по команде», — говорит Бахтияр.

Самое удивительное, что на таких мероприятиях стирается возрастная грань. Здесь практически невозможно найти взрослого, который также, как дети не мечтал бы подняться в гондоле, чтобы оттуда, с высоты посмотреть на землю. Поэтому неслучайно Фестиваль воздушных шаров считается прежде всего семейным праздником.

Подняться в воздух на воздушном шаре – это мечта не только детей, но и взрослых. Поэтому дети и родители смогут воплотить свою мечту в реальность на фестивале.

К сожалению, погодные условия не позволяли шарам парить в небе. В целях безопасности их пришлось опустить вниз, чтобы выждать удобный момент, когда вновь можно будет поднять их в небо.

Но что тепловому аэростату плохо, то воздушному змею благо. На площадке вокруг шаров дети и взрослые с удовольствием запускали воздушных змеев.

Погода начала портиться, но гостей праздника это не расстроило – на сцене всем зрителям дарила свое творчество группа «Молданазар».

Помимо воздухоплавания на территории проведения фестиваля гостей ждали различные мастер-классы, включая инструктаж опытных пилотов по аэронавигации, зоны для красочных фотосессий, а также релакс-зоны с разнообразием еды.

А с наступлением темноты организаторы обещают устроить незабываемое вечернее шоу «Парад Ночного Свечения». Главное, чтобы небесная канцелярия не подвела.

В любом случае – таким фестивалям давно пора прочно прописаться на нашей Южно-Казахстанской земле. И как знать, может, со временем можно будет устраивать что-то вроде соревнований среди воздухоплавателей по территории нашей области.

А вот кому совсем страшно даже приближаться к воздушному шару — добро пожаловать в фотозону. И снимок на память вообще не отличается от реальности!

Саида Турсуметова