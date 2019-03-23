22 марта в Шымкенте стартовал второй Международный фестиваль воздухоплавания.

В нем принимают участие более 20 воздухоплавателей из Казахстана, Украины, Румынии, Беларуси, Молдавии, Турции, России, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Ирана, Китая, ОАЭ и других стран.

Международный фестиваль воздухоплавания «Ashyq Aspan» — это уникальный проект, организованный акиматом города Шымкента, главная цель которого — международное сотрудничество, развитие туризма страны, объединение профессиональных спортсменов-воздухоплавателей и просто любителей.

Международный фестиваль воздухоплавания «Ashyq Aspan» — это уникальный проект, организованный акиматом города Шымкента, главная цель которого — международное сотрудничество, развитие туризма страны, объединение профессиональных спортсменов-воздухоплавателей и просто любителей.

Ashyq Aspan — это не только воздушные шары, но и музыкальный Open

Air с участием известных казахстанских коллективов.

Программа на сегодня, 23 марта

Место проведения парк Байдибек би, Ипподром.

18:00 Состоится розыгрыш призов

20:00 — 20:30 Поднятие шаров в воздух — Парад ночного свечения (могут быть изменения из-за смены погодных условий)

20:30 Праздничный концерт с участием заезд казахстанской эстрады

Программа на 24 марта



11:00 торжественное открытие

12.00 — 17. 00 — мастер классы по аэронавтике, музыкальная программа

20.00 — 20. 30 Парад ночного свечения

20.30 — 22.00 Праздничный концерт

Напомним, что в Шымкенте в рамках фестиваля был подписан меморандум о международном сотрудничестве в области воздухоплавательного спорта, было принято решение об открытии воздухоплавательного спорта в Республике Казахстан. Кроме того было предложено сделать Шымкент столицей воздухоплавания в Средней Азии.

Мероприятие Ashyq Aspan продлится с 22 по 24 марта на площадке: парк Байдибек би, Ипподром.