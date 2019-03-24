В Шымкенте прошел второй международный фестиваль воздухоплавателей «Ashyq Aspan» или «Открытое небо».

В этом году участвует 11 стран. Более 20 шаров сегодня разместились на основной площадке ипподрома. В фестивале приняли участие такие страны,как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Россия, Украина, Турция, Румыния, Венгрия, Молдова, Беларусь.

Как говорят сами организаторы данного мероприятия, уже на следующий год, когда Шымкент станет культурной столицей СНГ запустить уже 50 шаров. Тем самым представив Шымкент, как Средне Азиатскую столицу воздухоплавания.

Полет на воздушном шаре на прямую зависит от погодных условий.

«Для полетов на воздушном шаре нужна хорошая погода, скорость ветра должна быть не более 5 м./сек и конечно же хорошая команда», — говорит Юлия, участница фестиваля.

Фестиваль воздухоплавания в Шымкенте становится традиционным. Возможность полетать на воздушном шаре для жителей и гостей города предоставляется уже второй год подряд.

Праздник выдался на славу. Каждый выбрал развлечение себе по душе. На фестивале была развлекательная программа с песнями и танцами. Кому то по душе больше пришлась езда на лошади. Дети пускали воздушных змеев. И вместе с родителями катались на воздушных шарах.

К слову одна поездка на воздушном шаре обходится в 2000 тг.

Фестиваль идет целых два дня. В первый день дала свой концерт группа Ninety One.

А с наступлением темноты выступали музыканты группы «Чаплин». Позже в 20.30 прошло потрясающее ночное свечение. И завершила фестиваль певица Назима.