Дипломаты посольства Казахстана оседлали велосипеды и приняли участие в веломарафоне Ташкент-Шымкент.

24 марта по инициативе акимата города Шымкента и при поддержке посольства Казахстана в Узбекистане, состоялся велопробег по маршруту Ташкент-Шымкент, посвященный «Году Республики Узбекистан в Республике Казахстан».

Официальная церемония старта веломарофона прошла у памятника выдающемуся мыслителю казахского народа Абаю Кунанбаеву, установленного у нового здания посольства Казахстана в Ташкенте.

Для участия в церемонии старта в Узбекистан прибыла делегация Южно-Казахстанской области во главе с заместителем акима Ерболом Садыром. В церемонии старта также приняли участие официальные лица с узбекской стороны, жители столицы и представители казахской диаспоры Ташкента.

Обращаясь к участникам велопробега, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев отметил его важную роль в укреплении дружбы и сотрудничества между приграничными регионами двух республик.

Посол отметил символичность проведения веломарофона в праздничные дни светлого праздника Наурыз, свидетельствующего об общих исторических и духовных корнях узбекского и казахского народов.

В веломарофоне приняли участие 111 велосипедистов из Казахстана и около 40 из Узбекистана, которым надо было преодолеть маршрут протяженностью 125 километров. В казахской команде были спортсмены из Шымкента, Тараза и Алматы. Юные велосипедисты из Узбекистана сопровождали спортсменов до границы с Казахстаном.

Поддержать велосипедистов прибыли мотоциклисты из Казахстана, в Ташкенте к ним присоединились мотоциклисты из столичных мотоклубов, которые также проводили коллег до границы.

Сотрудники дипмиссии Казахстана во главе с послом показали свои спортивные возможности и приняли непосредственное участие в велопробеге, оседлав спортивные велосипеды.

Таким образом, дан старт «Году Узбекистана в Казахстане» в Ташкенте и план проведения Года будет наполняться новыми событиями, а их количество запланировано более 200 в течение всего 2018 года.