Велопробег за единство и будущее Казахстана прошел в Шымкенте

Велопробег в поддержку Новой Конституции состоялся в Шымкенте. В событии приняли участие сотни участников, они проехали 5 километров по центральным улицам города с флагами Казахстана.

Это не просто спортивное соревнование — это проявление веры молодёжи в будущее страны и её единства. Колонна велосипедистов проехала через центр города, подарив жителям праздничное настроение.

Азамат Парманов, руководитель городского управления молодёжной политики: «Мероприятие было организовано в поддержку Основного закона. Участники велопробега проехали от стадиона «Кажымукан» до дендропарка. 15 марта в день голосования наша молодежь показала свою активность. Согласно статистическим данным 30 процентов населения Шымкента составляют молодые люди. И нас радует, что они осознанно участвуют в подобных мероприятиях».